CAV comemora um dos seus gols em Monte Azul Paulista (Foto: @erikalimaphoto)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Em tarde de Caio Mancha, o Clube Atlético Votuporanguense encarou o Monte Azul na tarde desta quarta-feira (28), no Estádio Otacília Patrício Arroyo, em Monte Azul Paulista. O centroavante alvinegro desencantou, marcou duas vezes e o CAV ganhou por 3 a 2.
A Pantera iniciou o jogo com Gabriel Félix; Watson, Matheusão, Amorim e Kauan; Feitosa, Alison, Daniel e Rodolfo; Luiz Thiago e Caio Mancha.
Os donos da casa abriram o placar aos nove minutos. Reidner recebeu lançamento, chutou mascado, mas a bola foi no canto direito de Gabriel Félix. Aos 15, o CAV criou boa oportunidade. Rodolfo recebeu dentro da área, no meio, ajeitou para Luiz Thiago, que chutou para fora. Aos 22, Rodolfo chutou da entrada da área, e a bola passou ao lado da trave esquerda de Juan Maidana. Aos 31, Watson levou para o meio, chutou de canhota, e a bola passou perto do ângulo esquerdo de Maidana.
Aos 32, a Alvinegra empatou. Rodolfo deu um bom passe para Watson, na ponta direita, que cruzou rasteiro, Alison deixou passar e Caio Mancha chuto para marcar. Aos 39, a resposta do Azulão foi com gol. Wanderson recebeu lançamento dentro da área, pelo lado esquerdo, e chutou bonito na saída de Gabriel Félix: 2 a 1.
Gabriel Félix salvou o CAV aos 45. Amorim falhou e Wanderson ficou na cara do gol, mas o atacante chutou e o goleiro encaixou. A primeira etapa terminou em 2 a 1 para o Monte Azul.
Já no segundo tempo, aos 15, Caio Mancha recebeu bom passe de Orlando Júnior, chutou, e Maidana defendeu. Aos 16, ele de novo: Caio Mancha. Após cobrança de escanteio do lado esquerdo, o centroavante alvinegro cabeceou bonito, no canto direito baixo de Maidana e empatou o confronto. Aos 48, após levantamento da direita, Luiz Thiago cabeceou para marcar o gol da vitória.
O próximo jogo da Votuporanguense será sábado (31), às 18h, na Arena Plínio Marin, contra o Grêmio Prudente.