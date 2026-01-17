A Votuporanguense encara o Linense hoje à noite; a rádio Cidade FM 94,7 transmite todas as emoções

publicado em 24/01/2026

A Votuporanguense volta a jogar na noite de hoje pelo Campeonato Paulista da Série A2. Foto: CAV

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense faz neste sábado (24) a sua quinta partida no Campeonato Paulista da Série A2 2026. Na Arena Plínio Marin, às 18h, o CAV recebe o Linense, que vem de dura derrota em casa. O atacante Luiz Thiago, autor do gol da vitória contra o Santo André, pode ser a novidade entre os titulares. Como de costume, a rádio Cidade FM 94,7 transmite todas as emoções com pré e pós jogo. A jornada esportiva começa às 17h.O técnico da alvinegra, Paulo Roberto Santos, não revelou quem começa jogando. Seguem fora os atacantes Marcos Nunes e Minho. O meia Rodolfo volta a estar à disposição do treinador, assim como o lateral-direito Vinícius Baracioli. O também meia Bendetti é dúvida e será reavaliado hoje. “Será mais um jogo difícil, como a Série A2 é, uma competição muito difícil. Muitas vezes aquelas equipes que estão um pouco abaixo conseguem dificultar a vida dos times que estão no pelotão de cima, e isso faz parte da própria divisão. Então, nós esperamos um adversário difícil, que, após um resultado ruim, vem para cá tentar somar pontos”, contou, em conversa com a reportagem da rádio Cidade FM 94,7.Com sete pontos, a Pantera está na quinta posição após quatro rodadas. Nesta primeira fase da A2, as 16 equipes se enfrentam em turno único, com rebaixamento das duas piores colocadas e classificação das oito mais bem posicionadas. Na etapa seguinte, os classificados serão divididos em dois grupos formados por 1º, 3º, 6º e 8º colocados de um lado, e 2º, 4º, 5º e 7º do outro, disputando partidas em turno e returno.Os líderes de cada chave enfrentarão os segundos colocados na semifinal, que, além da vaga na decisão, garantirá o acesso à elite estadual de 2027.Após o jogo de hoje, a Pantera enfrentará o Monte Azul, quarta-feira (28), às 15h, na casa do adversário.IngressosA política de valores de ingressos para a partida deste sábado (24) será a mesma aplicada ao longo de todo o Campeonato Paulista A2. Os valores praticados seguem determinação da Federação Paulista de Futebol (FPF), que estabelece preços mínimos obrigatórios para as competições oficiais organizadas pela entidade. De acordo com o regulamento, não é permitido aos clubes cobrar valores inferiores aos estipulados pela Federação. Os valores dos ingressos serão: Setor 1 – Área Coberta: R$ 30; Setor 2 – Geral: R$ 20; e Setor Visitante: R$ 20.Os ingressos podem ser adquiridos na Clínica do Pescador, Polizeli Parafusos, Victor’s Celulares e na Arena Plínio Marin.