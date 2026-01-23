Sessão inaugural da Câmara de Votuporanga ocorre sem projetos, mas com expectativa de debates e manifestações

publicado em 24/01/2026

O Plenário Doutor Octávio Viscardi receberá a primeira sessão ordinária do ano da Câmara Municipal de Votuporanga. Foto: Câmara Municipal

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga será realizada na segunda-feira (26), a partir das 18h, no Plenário Doutor Octávio Viscardi, sem projetos previstos para votação, mas com expectativa de ser bem movimentada. A reunião contará com a presença do prefeito Jorge Seba e com a possibilidade de manifestação de munícipes contrários aos valores cobrados na conta de água no município. Tudo isso indica um início de ano legislativo marcado por debates e participação popular.A reunião marca oficialmente o início das atividades parlamentares após o recesso de fim de ano e ocorre sem projetos incluídos na pauta da ordem do dia. Conforme informações do Poder Legislativo, a sessão terá a presença do prefeito Jorge Seba, conforme determina a Lei Orgânica do Município. A participação do chefe do Executivo municipal na abertura dos trabalhos legislativos é uma tradição institucional e simboliza a integração entre os poderes no início do ano legislativo.“Mesmo sem matérias para deliberação, a sessão terá papel importante no alinhamento das atividades parlamentares. Durante o expediente, os vereadores utilizarão o tempo regimental de pronunciamento para apresentar reivindicações, indicar prioridades, anunciar projetos que deverão ser protocolados ao longo do ano e promover debates sobre temas de interesse da população”, aponta a Casa de Leis.Ainda de acordo com a Câmara Municipal, a expectativa é que os parlamentares utilizem a sessão para abordar demandas recebidas durante o período de recesso, especialmente relacionadas a áreas como saúde, infraestrutura, educação, mobilidade urbana e serviços públicos. O espaço também deverá ser utilizado para discutir diretrizes de atuação, o planejamento das comissões permanentes e o cronograma de trabalhos para os próximos meses.“A retomada das sessões ordinárias representa um momento significativo para o Legislativo, que passa a intensificar a fiscalização dos atos do Executivo e a elaboração de propostas voltadas ao desenvolvimento do município. As reuniões seguem sendo abertas ao público, reforçando o compromisso da Câmara Municipal com a transparência e a participação popular”, concluiu o Poder Legislativo.