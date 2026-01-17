Paulo Roberto Santos gostou da maior parte da atuação do time contra o Santo André na noite de anteontem, na Arena

publicado em 23/01/2026

Luiz Thiago comemora o gol da vitória contra o Santo André. Foto: Rapha Marques

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO treinador do Clube Atlético Votuporanguense, Paulo Roberto Santos, exaltou o papel da torcida alvinegra na vitória diante do Santo André, na noite desta quarta-feira (21), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, e conta com o apoio dos torcedores no sábado (24), diante do Linense.Em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A2, o CAV venceu por 1 a 0, com gol do atacante Luiz Thiago, que entrou no segundo tempo. Com o resultado, o time chega a sete pontos em quatro jogos.Na visão do técnico, é fundamental a interação entre equipe e torcida. “Foi o que eu passei para eles [jogadores]: nós temos o dever de iniciar a competição de uma forma diferente, um torneio que nós sabemos que é muito difícil, e que não sabemos como vamos terminar. Mas tínhamos que iniciar de forma diferente para trazer o nosso torcedor para o nosso lado”, comentou, após a vitória contra o Santo André.O comandante alvinegro observou que quando o torcedor está do lado do time, os desafios não ficam mais fáceis, porém são menos difíceis. Ele acrescentou que o grupo de atletas tem entendido o papel importante da torcida.Já em análise da partida contra o Ramalhão, Paulo viu o CAV bem superior até os 30 minutos do primeiro tempo, no entanto a equipe não consegui traduzir a superioridade em gols. “Nós tivemos pelo menos duas chances reais, mas não fomos felizes, então o adversário começou a gostar um pouco do jogo depois dos 30, porque o adversário veio para jogar por uma bola. Vejo que nós pecamos também porque deixamos cair o ritmo depois dos 30 minutos”, comentou.Nesta primeira fase da A2, as 16 equipes se enfrentam em turno único, com rebaixamento das duas piores colocadas e classificação das oito mais bem posicionadas. Na etapa seguinte, os classificados serão divididos em dois grupos formados por 1º, 3º, 6º e 8º colocados de um lado, e 2º, 4º, 5º e 7º do outro, disputando partidas em turno e returno.Os líderes de cada chave enfrentarão os segundos colocados na semifinal, que, além da vaga na decisão, garantirá o acesso à elite estadual de 2027. Em caso de igualdade no placar agregado, prevalecerá a melhor campanha, critério que também dará ao time de melhor desempenho o direito de decidir em casa.O próximo jogo do CAV será sábado (24), às 18h, contra o Linense, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.