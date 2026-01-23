Com mais de 2,4 milhões de seguidores, ele tem forte atuação na causa dos direitos animais

publicado em 24/01/2026

Somente em uma rede social, o Delegado Bruno Lima tem mais de 2,4 milhões de seguidores. Foto: Instagram Delegado Bruno Lima.

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA cidade sediará no sábado (31) o evento “Cadeia para maus tratos em Votuporanga”, uma realização da Unifev, que acontecerá às 9h30, no auditório da Cidade Universitária, localizado na avenida Nasser Marão, nº 3069. O encontro terá a presença do Delegado Bruno Lima, deputado federal com a sexta maior votação do Brasil e conhecido principalmente por sua forte atuação na defesa dos direitos dos animais. Somente em uma rede social, ele tem mais de 2,4 milhões de seguidores.A reunião tem como proposta promover o diálogo com a população e abordar temas relacionados a causa animal, reunindo representantes do poder público e da sociedade civil. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, do secretário municipal do Bem-Estar Animal, Chandelly Protetor, e do deputado estadual Carlão Pignatari.A participação no evento é aberta ao público, mediante cadastro prévio pela internet. Os interessados devem se inscrever por meio do site dlbrunolima.com/encontro-votuporanga/, onde estão disponíveis as informações para confirmação de presença.O Delegado Bruno Lima, cujo nome completo é Bruno Marcello de Oliveira Lima, é um delegado de polícia e político brasileiro conhecido nacionalmente pela sua atuação na defesa dos direitos dos animais e na área da segurança pública. Ele nasceu em 25 de agosto de 1986, na cidade de São Paulo (SP), e atualmente tem 39 anos. Bruno Lima é filiado ao Partido Progressistas (PP) e exerce mandato como Deputado Federal por São Paulo, após ter atuado como delegado da Polícia Civil, onde ganhou destaque em investigações de crimes de maus-tratos contra animais.