A Alvinegra volta a jogar neste sábado (28), às 18h, na Arena Plínio Marin

publicado em 28/02/2026

Torcida do CAV está empolgada (Foto: Pedro Zacchi/Ag. Paulistão)

O que é o futebol. O Clube Atlético Votuporanguense passou de um time desacreditado pela torcida para uma equipe com quatro vitórias seguidas e torcedores empolgados. O bom momento deixou os alvinegros confiantes e nas redes sociais é possível ver as brincadeiras relacionadas à Pantera: “Pep Viola”, “melhor técnico do país”, “pintou o campeão”, entre muitas outras.



Desde que o técnico Marcus Viola assumiu o comando da Alvinegra, são quatro vitórias em quatro jogos, e a classificação garantida para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2 2026 – em sete participações, é a primeira vez que o CAV se classifica. A fase da Pantera deixa os torcedores empolgados para, quem sabe, conquistar o acesso.



Por sua vez, direção, comissão técnica e jogadores deixam a empolgação para a torcida e mantém os pés no chão. O CAV tem 24 pontos e ocupa a quinta colocação. A Alvinegra volta a jogar neste sábado (28), às 18h, contra o São José, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.

Após 13 rodadas da primeira fase, a Pantera tem 24 pontos e ocupa a quinta posição. Nesta primeira fase da A2, as 16 equipes se enfrentam em turno único, com rebaixamento das duas piores colocadas e classificação das oito mais bem posicionadas. Na etapa seguinte, os classificados serão divididos em dois grupos formados por 1º, 3º, 6º e 8º colocados de um lado, e 2º, 4º, 5º e 7º do outro, disputando partidas em turno e returno. Os líderes de cada chave enfrentarão os segundos colocados na semifinal, e os vencedores, além da vaga na decisão, garantem o acesso à elite estadual de 2027.