Evento conta com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer; inscrições devem ser feitas pelo site equilíbrio.esp.br

publicado em 26/02/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Prepare o tênis: vem aí mais um evento que vai movimentar atletas e amantes da corrida de toda cidade e região.Votuporanga vai respirar esporte e superação no dia 15 de março, com a realização da 11ª edição da Corrida RUN AVOA. O evento será realizado a partir das 7h, no Parque da Cultura.A corrida é organizada pela Associação Votuporanguense de Atletismo (AVOA), com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.O percurso será de 6 quilômetros, com premiação do 1º ao 5º lugar para as maiores equipes, classificação geral feminino e masculino, além de faixas etárias de cinco em cinco anos e categoria para atletas com deficiência. Haverá ainda a categoria kids, de 2 a 12 anos, com percursos variando de 100 a 400 metros, concorrendo a troféus.O atleta também poderá correr fantasiado. As 10 fantasias mais criativas receberão troféus, não importando a classificação na corrida.Para o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, o apoio da Prefeitura a eventos como esse fortalece o esporte local. “A RUN AVOA já faz parte do calendário esportivo da cidade. Nosso apoio é uma forma de incentivar a prática esportiva, promover saúde e valorizar iniciativas que envolvem a comunidade e revelam novos talentos”, destacou.O prefeito Jorge Seba também ressaltou a importância da parceria com entidades esportivas. “Investir no esporte é investir em qualidade de vida. A Prefeitura tem orgulho de apoiar eventos que movimentam a cidade, incentivam hábitos saudáveis e colocam Votuporanga como referência regional em ações esportivas”, afirmou.As inscrições devem ser feitas pelo site equilibrio.esp.br, onde também está disponível o regulamento completo. Todos os participantes receberão medalha e camiseta alusiva ao evento, além de concorrerem ao sorteio de brindes.A cronometragem ficará por conta da Equilíbrio Esportes, com apoio de patrocinadores que acreditam e incentivam o crescimento do pedestrianismo em Votuporanga e região.Serviço:11ª Corrida RUN AVOAData: 15 de marçoHorário: 7 horasLocal: Parque da Cultura, VotuporangaInscrições: equilíbrio.esp.br