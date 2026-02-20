Ferroviária e CAV jogaram na noite desta quarta-feira (25) na Fonte Luminosa

publicado em 25/02/2026

Ferroviária e CAV jogaram na noite desta quarta-feira (25) (Foto: Vinicius Silva/ @vinifotografiavf)

Da redaçãoPela 13ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2 2026, o Clube Atlético Votuporanguense visitou a Ferroviária na noite desta quarta-feira (25), na Fonte Luminosa, em Araraquara. O CAV bateu a Ferrinha por 2 a 1, de virada, alcançou a quarta vitória seguida e carimbou a vaga para a segunda fase.Aos quatro minutos, depois de troca de bola na defesa da Ferroviária, o lateral-direito do time grená lançou a bola no espaço atrás da defesa da Alvinegra para Cantarelli, mas Gabriel Félix estava atento e saiu do gol para espalmar a bola para longe.Com oito, o CAV recuperou a bola no meio do campo e, após troca de passes verticais, Caio mancha arriscou de fora da área, forçando uma defesa difícil para o goleiro da Ferroviária.Aos 32, após passe errado da Votuporanguense na sua intermediária defensiva, Alencar tocou para Lucas Rodrigues, que recebeu na direita e chutou de longe no gol, mas Félix espalmou.Quando o primeiro tempo estava para acabar, a Ferroviária continuou forçando ataque após ataque, e depois de várias tentativas saiu um gol. Com 47 minutos, após bola cruzada, Cantarelli dominou, mas perdeu ela, que sobrou para Alencar, na entrada da área; o jogador chutou de primeira, a bola desviou e matou o goleiro Gabriel Félix.Já na segunda etapa, aos 22, Pedro Estevão, que tinha acabado de entrar, recebeu depois de uma tabela e chutou rasteiro na trave da Pantera. Aos 34, depois de cobrança de falta, Félix espalmou. Aos 42, o CAV empatou. Depois de cobrança de falta alçada na área, Amorim cabeceou para marcar. Aos 48, mais um da Pantera. Depois de tiro de meta e desviou, a bola foi rolada para Luiz Thiago colocar para as redes. O jogo terminou em 2 a 1 para os visitantes. A Alvinegra volta a jogar no sábado (28), às 18h, na Arena Plínio Marin, contra o São José.