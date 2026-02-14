Pedro Vitor fez o primeiro gol do CAV (Foto: Felipe Gouveia @kok_fotos)
Da redação
Pela 12ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2 2026, o Clube Atlético Votuporanguense visitou o Osasco Sporting na manhã deste domingo (22), no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti. O CAV venceu por 2 a 1, a terceira vitória seguida, que deixou o time perto da classificação para a segunda fase. A Pantera agora soma 21 pontos.
O CAV do técnico Marcus Vinícius Viola começou o jogo com Gabriel Félix; Vinícius Baracioli, Amorim, Pedro Vitor e Kauan; Feitosa, Alison, Daniel e Fernandinho; Luiz Thiago e Caio Mancha.
Aos 13 minutos, a primeira chance de gol. Juninho, do Osasco, recebeu lançamento, mas foi travado na hora da finalização. Aos 35, a Alvinegra abriu o placar. Após cobrança de falta levantada na área, o goleiro Andrei largou a bola e o zagueiro Pedro Vitor chutou para o gol. O arqueiro do Osasco tentou segurar a bola, mas falou no lance.
Aos 46, Bryam recebeu na área, foi tocado, caiu e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Gabriel Travassos bateu no canto direito de Gabriel Félix, que pulou para o outro lado. A primeira etapa terminou em 1 a 1.
Já no segundo tempo, logo aos três minutos, a Pantera fez mais um. Fernandinho tocou para Marcos Nunes, que chutou para o gol. É o primeiro gol do atacante com a camisa alvinegra. Nos acréscimos, o Osasco chegou a marcar de cabeça, mas o assistente marcou impedimento. O jogo terminou mesmo em 2 a 1 para os visitantes. A Pantera volta a jogar na quarta-feira (25), às 20h, contra a Ferroviária, em Araraquara.