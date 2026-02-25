José Roberto Silveira Oliveira foi nomeado ontem, e Osvaldo deve assumir a superintendência hoje, como antecipou o A Cidade

publicado em 25/02/2026

Osvaldo Carvalho (Foto: Reprodução Facebook Osvaldo Carvalho)

Da redaçãoO nome do novo superintendente da Saev Ambiental deve ser oficializado hoje: Osvaldo Carvalho, como antecipou o jornalna edição de sábado (21). No fim da tarde de ontem, em edição extra do Diário Oficial do Município, a Prefeitura de Votuporanga nomeou José Roberto Silveira Oliveira para exercer o cargo de superintendente adjunto da Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente.Na semana passada, o prefeito nomeou o vice-prefeito Luiz Torrinha como superintendente interino. Ele ocupa o cargo deixado por Luciano Passoni, que saiu após a polêmica dos preços cobrados nas contas de água. Já Zezinho, como é conhecido, é funcionário de carreira da Saev e filho do saudoso Agnaldo Oliveira, que foi vereador da cidade.Osvaldo Carvalho foi um alto executivo da Coacavo e na vida política exerceu bem o posto de diretor da CDHU, durante o governo de Rodrigo Garcia. Na vida pública foi vereador e presidente da Câmara Municipal, disputou eleições para prefeito e deputado.Nesta semana, o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, fez alguns procedimentos em relação à cobrança da tarifa de água na cidade, serviço desenvolvido pela Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga.As medidas foram formuladas com base nos estudos da Comissão Permanente de Análise e Relacionamento com o Cliente, criada após a exoneração de Luciano Passoni. A primeira medida anunciada foi a de refatorar mais de 7 mil contas de água referentes ao mês de dezembro de 2025.De acordo com Seba, “foi identificado que, por conta dos feriados de fim de ano, houve alteração no calendário de leitura, o que provocou mais dias faturados em uma única conta. Essa situação atingiu, injustamente, cerca de 17 mil das 49 mil ligações de água da cidade. Mais de 7 mil famílias foram ainda mais prejudicadas, porque mudaram de faixa tarifária, elevando o valor final da conta. Como prefeito, não posso admitir que a população pague por uma situação como essa.”Para as famílias que mudaram a faixa de consumo, foi definido que o volume excedente de dias faturados será cobrado apenas pela tarifa mínima. Isso vai gerar um crédito que será descontado das faturas de março.A segunda medida tomada foi a diminuição do preço por metro cúbico da “faixa 3” da conta de água em 22%. Atualmente o preço é de R$ 8,31 por metro cúbico. Segundo o prefeito, “vamos alterar as faixas tarifárias, promovendo mais justiça social. As tarifas mínimas já estão entre as mais baixas do Estado e, agora, nós vamos reduzir também as demais faixas.”A redução afetará também a tarifa de esgoto, que é pareada em 100% do consumo de água. Essa medida entra em vigor ainda em março, via decreto do prefeito.A última medida tomada foi a mudança do dia do reajuste anual. De acordo com o chefe do Poder Executivo, o reajuste, que ocorre normalmente em 1º de janeiro, será alterado para 1º de julho – e ocorrerá somente a partir de 1º de julho de 2027. “Nós não teremos mais a coincidência de datas do reajuste de água e esgoto com os gastos que as pessoas têm de final de ano, quando geralmente a pessoa recebe alguém, faz as compras de Natal, depois tem a compra de material escolar, o IPTU, o IPVA. Então, nós estamos facilitando um pouco o orçamento da família a partir de 1º de julho [de 2027]”, comentou o prefeito.