Votuporanguense e Ituano jogaram na noite desta quarta-feira (15) (Foto: @jpfotos.esportes)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Pela última rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2 2026, o Clube Atlético Votuporanguense foi até Itu enfrentar o Ituano, no Estádio Doutor Novelli Júnior, na noite desta quarta-feira (15). O CAV perdeu por 2 a 1, mas ficou em primeiro da chave e enfrenta o Juventus na semifinal. O vencedor joga o Paulistão 2027. Na outra semifinal, jogam Ferroviária e Ituano.
O time do técnico Marcus Viola começou a partida com Gabriel Félix; Watson, Amorim, Heitor e Kauan; Alison, Daniel e Fernandinho; Orlando Júnior, Luiz Thiago e Caio Mancha.
A primeira boa oportunidade foi do Galo. Aos 13 minutos, após passe da esquerda, Alason Carioca chutou e a bola foi para fora. Aos 21, Bruno Mezenga cobrou falta e a bola bateu na trave esquerda de Gabriel Félix. Bruno Mezenga arriscou de longe, aos 31 minutos, e a bola passou perto do gol.
Aos 36, sempre ele: Bruno Mezenga. Depois de cruzamento da esquerda, o atacante cabeceou e Gabriel Félix espalmou. Após a bola bater na mão de um jogador do Galo dentro da área, a penalidade foi marcada aos 47 minutos. Na cobrança, Luiz Thiago chutou no canto esquerdo rasteiro de Lucas Wingert. O primeiro tempo terminou em 1 a 0 para os visitantes.
Já na segunda etapa, aos 34, o Galo empatou. A bola foi recuada para Gabriel Félix que foi isolar, mas furou. Razeira ficou com a bola e chutou para o gol vazio. Aos 46, depois de rebatida na área, Dal Pian chutou e fez um golaço, e o jogo terminou em 2 a 1 para o Galo.
Como tem melhor campanha que o Juventus, a Pantera joga por dois resultados iguais e decide o segundo jogo em casa. Os jogos incialmente estão marcados para acontecer nos dias 22 e 29 de abril, mas que o Conselho Técnico marcado para esta quinta-feira (16) na Federação Paulista de Futebol, onde serão confirmadas as datas.