Foto: Arquivo Pessoal
As equipes femininas de vôlei adaptado de Votuporanga atuaram na rodada do final de semana da CBVA, a Confederação Brasileira de Vôlei Adaptado. As partidas foram válidas pelo classificatório estadual e nacional.
Na categoria 58+, foram uma vitória em sets diretos sobre a equipe de Barretos e uma derrota, também em sets diretos, para a equipe de Onda Verde. Já na categoria 68+, outra boa vitória, também sobre a equipe de Barretos em sets diretos.
Com os bons resultados deste final de semana, em rodada que foi jogada no Polo Regional na cidade de Mirassol, nossas equipes subiram na tabela de classificação para a 5ª colocação na categoria 58+, com 13 pontos ganhos em cinco jogos disputados, sendo três vitórias e duas derrotas. Na categoria 68+ nossa equipe também está na 5ª colocação do Polo 1, somando 10 pontos em quatro partidas disputadas, sendo duas vitórias e duas derrotas.
Já nossa equipe masculina, que disputa na categoria 68+, não atuou neste fim de semana e ocupa até agora a 4ª colocação com apenas 3 pontos em três partidas disputadas.
O destaque na rodada, levando o prêmio " VIVA VÔLEI ", ficou para as atletas Telma Carvalho, na categoria 58+ e Rozeli Munhóz na categoria 68+.
As equipes de vôlei adaptado de Votuporanga da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer contam com o apoio das empresas Madalê, Newsolar e Clínica do Dr. Luciano Melo.