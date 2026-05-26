Foto: Arquivo Pessoal
Neste domingo (31), as equipes de gateball da Ancevo (Associação Nipo Cultural e Esportiva de Votuporanga) saíram vitoriosos na categoria koreisha (idosos) e ficaram com o vice na sonen (jovens) em um torneio que ocorreu na cidade de Palmeira D’Oeste.
A equipe koreisha foi composta por Moriji Fukuoka, Tyeko Watanabe (2), Yoshi Kakuda (4), Naotaka Ogata (6), Francisca Morita (8) e José Morita (10).
Já a equipe sonen foi composta por Robson Watanabe (2), Fernando Verona (4) , Daidou Abe (6), Marcelo Fukuoka (8) e Marquinhos (10).
O gateball é jogado em uma quadra retangular de 20 a 25 metros de comprimento e 15 a 20 metros de largura. Cada quadra tem três gates e um goal pole. É jogado por dois times de cinco pessoas. Os jogadores tem bolas numeradas correspondentes com suas ordens de jogo. A bolas vermelhas são ímpares e as brancas são pares. Os times marcam um ponto por bola rebatida com o stick (taco) que atravesse um gate (arco) e dois pontos por atingir o goal pole (pino central).
É um esporte apreciado por uma grande faixa etária, da criança ao idoso. Sua regra é simples e o desgaste físico moderado, sendo uma excelente modalidade em que o trabalho em equipe e o raciocínio para elaborar táticas são fundamentais.