Torneio aconteceu no domingo (31)

publicado em 02/06/2026

Foto: Arquivo Pessoal

Neste domingo (31), as equipes de gateball da Ancevo (Associação Nipo Cultural e Esportiva de Votuporanga) saíram vitoriosos na categoria koreisha (idosos) e ficaram com o vice na sonen (jovens) em um torneio que ocorreu na cidade de Palmeira D’Oeste.A equipe koreisha foi composta por Moriji Fukuoka, Tyeko Watanabe (2), Yoshi Kakuda (4), Naotaka Ogata (6), Francisca Morita (8) e José Morita (10).Já a equipe sonen foi composta por Robson Watanabe (2), Fernando Verona (4) , Daidou Abe (6), Marcelo Fukuoka (8) e Marquinhos (10).O gateball é jogado em uma quadra retangular de 20 a 25 metros de comprimento e 15 a 20 metros de largura. Cada quadra tem três gates e um goal pole. É jogado por dois times de cinco pessoas. Os jogadores tem bolas numeradas correspondentes com suas ordens de jogo. A bolas vermelhas são ímpares e as brancas são pares. Os times marcam um ponto por bola rebatida com o stick (taco) que atravesse um gate (arco) e dois pontos por atingir o goal pole (pino central).É um esporte apreciado por uma grande faixa etária, da criança ao idoso. Sua regra é simples e o desgaste físico moderado, sendo uma excelente modalidade em que o trabalho em equipe e o raciocínio para elaborar táticas são fundamentais.