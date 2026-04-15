Juventus e CAV jogaram na Rua Javari (Foto: Giovanni Rodrigues)
Daniel Marques
O Clube Atlético Votuporanguense perdeu de virada para o Juventus na manhã desta terça-feira (21) na Rua Javari, em São Paulo. Em jogo válido pela primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista da Série A2 2026, o CAV teve um jogador expulso, foi derrotado por 2 a 1 e agora precisa vencer na volta.
O CAV do técnico Marcus Viola começou o jogo com Gabriel Félix; Vinícius Baracioli, Amorim, Pedro Vitor e Kauan; Feitosa, Alisson, Rodolfo e Fernandinho; Marcus Nunes e Luiz Thiago.
O primeiro lance de perigo foi dos donos da casa. Aos seis minutos, Gabriel Félix saiu mal, Ferreira passou para Santiago que chutou na trave direita do goleiro alvinegro. Aos 27 o CAV chegou assustando. Rodolfo passou para Luiz Thiago que chutou na rede pelo lado de fora.
Aos 35 a defesa do Moleque Travesso saiu jogando errado, Fernandinho chutou de primeira e Passarelli espalmou. O primeiro tempo de poucas oportunidades terminou em 0 a 0.
A Alvinegra abriu o placar com um minuto da segunda etapa. Kauan chutou de direita, Passarelli espalmou e Marcos Nunes bateu de primeira para marcar. Aos quatro minutos, Kauan foi expulso. Paulinho puxou contra-ataque, mas o lateral alvinegro matou a jogada, levou o segundo amarelo e saiu de campo.
O Juventus empatou aos 13. Elkin Muñoz cobrou falta da lateral esquerda e marcou. Aos 15, Gabriel Félix salvou a Pantera. Paulinho chutou da entrada da área, e arqueiro alvinegro espalmou. Aos 34, o Moleque Travesso virou. Após lançamento para a área, Romário, de primeira, completou para o gol. O time da casa pressionou bastante para ampliar a vantagem, porém a partida terminou mesmo em 2 a 1.
A Pantera volta a entrar em campo na terça-feira (28), às 20h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, pela segunda partida da semifinal.