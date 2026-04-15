CAV vai até a capital enfrentar o Juventus na Rua Javari; a rádio Cidade 94,7 FM transmite todas as emoções com pré e pós-jogo

publicado em 21/04/2026

O Clube Atlético Votuporanguense entra em campo na manhã de hoje pela semifinal do Campeonato Paulista da Série A2 Foto: Rapha Marques

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brHoje o Clube Atlético Votuporanguense faz um dos jogos mais importantes da sua história. Na Rua Javari, em São Paulo, às 10h, o CAV encara o Juventus na primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista da Série A2 2026 – quem passar conquista o acesso ao Paulistão 2027. A Pantera busca uma participação inédita na primeira divisão. Como de costume, a rádio Cidade 94,7 FM transmite todas as emoções com pré e pós-jogo. A jornada esportiva começa às 8h.A Alvinegra não tem desfalques para o jogo desta terça-feira (21). Antes de viajar, o técnico da Pantera, Marcus Viola, falou sobre a expectativa para o jogo: “claro que há uma adrenalina diferente das outras partidas, porque agora nós estamos jogando o acesso inédito da Votuporanguense para a primeira divisão, são cinco meses de trabalho nosso. Duas partidas dificílimas contra o Juventus, a primeira iniciando na terça. Mas acredito que tudo o que a gente poderia fazer, a gente fez. Os meninos estão confiantes, trabalharam bem, treinaram bem, se dedicaram muito e a gente espera iniciar bem e fazer um grande jogo pra depois a gente decidir em Votuporanga”.O treinador explicou também que acha importante decidir em casa na semana que vem, mas que ambos os jogos são importantes. “Ah, claro que traz uma vantagem, né? Você decidir perante o seu torcedor, perante o campo que você já está acostumado a trabalhar, perante a atmosfera, o clima, enfim. Mas acima de tudo são 180 minutos. O confronto não vai ser resolvido no primeiro jogo”, conta.O técnico destacou a força do time adversário e do seu estádio, dizendo que “claro que jogar na Javari com o Juventus é muito difícil, a gente sabe disso. Vamos tentar neutralizar aquilo que eles têm de bom pra que a gente possa sair com um resultado interessante.”Viola ainda comentou que espera sofrer pressão do adversário, afirmando que o Juventus “jogando perante os seus domínios, jogo 10 horas da manhã e torcida a favor, é natural que ele venha, que ele exerça uma pressão de início. Mas eles sabem que do outro lado também tem uma equipe muito competitiva, uma equipe que também sabe jogar muito bem fora de casa, né? Os resultados provam isso aí, os nossos números fora de casa também têm sido bons. Acho que quem ganha é o torcedor.”Membro da diretoria, Marcello Stringari ressaltou a importância desse momento. “Nos meus 15 anos de Votuporanguense, com certeza esse é o momento de maior expressão do clube. A gente já passou por várias felicidades, passamos títulos da Bezinha, onde eu era diretor, passamos títulos da Copa Paulista, onde eu era presidente, vice-campeonato da A3 e acesso para A2, quando eu era presidente, campeão da A3 e vice da Copa Paulista e acesso para A2 como diretor. E a expectativa é a maior, né? É a maior de todas”, conta o diretor.Ele também falou que o estádio do Juventus estará cheio hoje e espera que, na semana que vem, os votuporanguenses possam fazer o mesmo. “Todos os ingressos lá foram vendidos, da parte visitante também. E a gente espera que Votuporanga lote o Plínio Marin. Nossa torcida, que é muito importante, faça a sua parte e que a gente possa na semana que vem, no dia 28, comemorar esse acesso para a Série A1”, contou.A partida de hoje terá casa cheia, uma vez que todos os ingressos para o jogo já foram vendidos, tanto de mandante quanto de visitante. A expectativa é que mais de 400 torcedores da Pantera estejam na Rua Javari. Dois ônibus viajaram na noite de ontem para a capital. Há também pessoas que vão de carro próprio, além dos votuporanguenses que moram em São Paulo e irão apoiar a equipe.