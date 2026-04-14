Ônibus partirão para São Paulo, onde o CAV enfrenta o Juventus

publicado em 18/04/2026

Torcida do CAV estará na Rua Javari (Foto: Pedro Zacchi/Agência Paulistão)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNesta terça-feira (21), às 10h, o Clube Atlético Votuporanguense faz um dos principais jogos da sua curta história, e a torcida alvinegra estará na Rua Javari, em São Paulo, para apoiar o time diante do Juventus, no primeiro duelo da semifinal da Série A2 2026.A Torcida Organizada Votuporanguense (TOV) estará presente. “Estamos organizando uma viagem com um ônibus ao custo de R$ 20 por pessoa. Esse valor inclui transporte ida e volta, ingresso para a partida e um lanche com refrigerante no retorno”, explicaram os organizadores. A saída está programada para às 23h desta segunda-feira (20), em frente à sede da torcida, na Arena Plínio Marin. “Vale ressaltar que, como forma de manter nossa identidade e organização, será obrigatório o uso das cores do clube (preto e branco) para embarque no ônibus”, acrescentaram.A TOV subsede capital estará presente, e o encontro das torcidas acontecerá em São Paulo, fortalecendo ainda mais o apoio ao CAV neste momento decisivo. “Após a partida, a torcida realizará uma confraternização com os demais torcedores na capital e, em seguida, retornaremos para Votuporanga. Onde o CAV estiver, a TOV estará junto. É semifinal, é decisão, e a nossa torcida vai fazer a diferença!”, concluíram.A Tura (Torcida Raça Alvinegra) também terá um ônibus. O transporte é gratuito, mas cada torcedor terá que comprar seu ingresso. O veículo sai às 23h de segunda-feira (20) do Auto Posto Cidade Nova. “A tropa vai descer pesada na Mooca”, destaca a torcida.Além das duas torcidas organizadas, torcedores que moram em São Paulo e nas redondezas devem acompanhar o duelo. Pessoas com veículos próprios também devem sair de Votuporanga e de outras localidades para apoiar o CAV.