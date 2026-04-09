Ituano e CAV jogam na noite de hoje no Novelli Júnior; a rádio Cidade FM 94,7 transmite todas as emoções

publicado em 15/04/2026

A Votuporanguense volta a jogar na noite de hoje pelo Campeonato Paulista da Série A2 Foto: Rapha Marques

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense entra em campo na noite desta quarta-feira (15), às 19h, para encarar o Ituano, no Estádio Doutor Novelli Júnior, em Itu. A partida é válida pela última rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2 2026. Como de costume, a rádiotransmite todas as emoções com pré e pós-jogo. A jornada esportiva começa às 18h.Líder da chave e já classificada para a semifinal, a Pantera quer a vitória para seguir pontuando e decidir a vaga na semifinal em casa – o adversário também será conhecido nesta quarta.Antes de viajar, o treinador do CAV, Marcus Viola, conversou com ae falou sobre a questão dos jogadores suspensos e pendurados. “Um jogo onde vale muito pra nós e também pro Ituano. A gente busca a classificação como primeiro geral, pra que a gente possa decidir em Votuporanga. Temos essas situações dos jogadores suspensos [Feitosa e Rodolfo], estamos pensando no pessoal do cartão amarelo, se vale a pena correr o risco ou não. Mas, acima de tudo, acho que a gente vai ter uma equipe equilibrada, coesa pra fazer um grande jogo”, contou. O lateral-direito Vinícius Baracioli está pendurado com dois cartões amarelos.Ele também utilizou a oportunidade para, mais uma vez, reforçar sua confiança em seus jogadores. “Acho que o grupo está forte, está coeso, era isso que a gente esperava. Independentemente de quem entrar, se eu for utilizar ou não, a rapaziada que está pendurada, independente daqueles que forem entrar, se forem fazer o jogo também, total confiança pra que eles possam desempenhar um bom papel”, falou.O técnico também espera um jogo difícil e equilibrado. “Jogo duríssimo, né? Jogo, acho que, pro torcedor, vai ser legal de se assistir. Acho que as duas equipes vão propor o jogo, vão buscar a vitória, como foi no jogo daqui também. Esperamos fazer um jogo bem consistente, bem equilibrado”, afirma.O comandante alvinegro se negou a declarar uma preferência por algum adversário na semifinal, falando que “não temos que escolher, não tem jeito. Você tem o time que joga brasileiro [Ferroviária], você tem o outro que joga na rua Javari [Juventus], que é um caldeirão. A gente não descarta o São José, embora também tá muito difícil pra eles. Então assim, a gente não escolhe.”Por fim, ele deu uma ideia de como o CAV deve jogar em Itu, mesmo mantendo a tática principal em segredo. “A gente não vai mudar nossas ideias, não. Acho que a gente joga até um pouco mais tranquilo, um pouco mais livre devido à classificação, mas com muita responsabilidade, até porque a gente defende uma instituição importante. Então a gente tem que ter muita responsabilidade nesse jogo e tentar construir um grande jogo lá em tudo”, finalizou.