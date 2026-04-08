CAV treina na manhã de hoje, quando encerra a preparação dentro de campo para encarar o Galo de Itu

publicado em 14/04/2026

A Votuporanguense do zagueiro Pedro Vitor entra em campo na noite de amanhã pela última rodada Foto: @fotofut017

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense encerra nesta terça-feira (14) sua preparação dentro de campo para o confronto diante do Ituano Futebol Clube, marcado para esta quarta-feira (15), pela última rodada da segunda fase do Campeonato Paulista Série A2 de 2026.A equipe realiza treinamento na manhã de terça, às 9h30, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, e viaja após o almoço para Itu. A partida está marcada para as 19h, no Estádio Doutor Novelli Júnior.O adversário, conhecido como Galo Rubro-Negro, chega para o confronto após derrota por 3 a 0 para o Amazonas na disputa da Campeonato Brasileiro Série C. O time precisa da vitória contra a Pantera para se classificar sem precisar de outro resultado.Para o duelo, o técnico do CAV, Marcus Viola, não poderá contar com o volante Feitosa e o meia Rodolfo, ambos suspensos por acúmulo de três cartões amarelos. O lateral-direito Vinícius Baracioli está pendurado com dois cartões amarelos.Já classificado para a semifinal com duas rodadas de antecedência, a Votuporanguense entra em campo ainda buscando pontuar para garantir a possibilidade de decidir a vaga na final atuando em casa.Com desempenho de destaque, o Clube Atlético Votuporanguense é a sensação da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2 2026, porém comissão técnica e jogadores mantêm a cautela. Em cinco jogos disputados nesta etapa, o CAV soma quatro vitórias e um empate, com 12 gols marcados e apenas três sofridos, saldo positivo de nove gols e aproveitamento de 86,7%. A equipe ainda ostenta o melhor ataque e a melhor defesa da fase, esta última empatada com o Ituano.Nesta fase os classificados foram divididos em dois grupos formados por 1º, 3º, 6º e 8º colocados de um lado, e 2º, 4º, 5º e 7º do outro, disputando partidas em turno e returno. Os líderes de cada chave enfrentarão os segundos colocados na semifinal, e os vencedores, além da vaga na decisão, garantem o acesso à elite estadual de 2027.