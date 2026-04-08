Domingo foi dia de corridas de rua com participações de votuporanguenses por todo o Brasil.
Em São José do Rio Preto, na prova de 21km contou com a participação de Marcelo França, que ficou em 7º na classificação geral e 2º na categoria 30 a 34 anos. Participaram também Igor Guimarães e Luiz Contro. Já na maratona de 42km, participou Vitor Toshi.
Em Natal, quem correu foi o atleta José Medalha, que foi o campeão na categoria acima de 60 anos. O atleta Lucas Cubo correu na Maratona Internacional de São Paulo, mas o resultado ainda não foi divulgado.