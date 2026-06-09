Os times sub-15 e sub-17 jogaram na Arena Plínio Marin

publicado em 16/06/2026

A base do Clube Atlético Votuporanguense venceu o Olímpia no Campeonato Paulista Foto: Rainer Moura – Reprodução Instagram CAV

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA base do Clube Atlético Votuporanguense voltou a jogar pelo Campeonato Paulista na manhã do último sábado (13). Os times sub-15 e sub-17 venceram seus jogos contra o Olímpia, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.Os garotos mais novos venceram por 3 a 1, enquanto o sub-17 bateu o adversário por 2 a 1. “Foi na raça, na entrega e superando todas as dificuldades. Na manhã deste sábado, a forte chuva que caiu em Votuporanga deixou o gramado bastante encharcado, com diversos pontos alagados, tornando as partidas ainda mais difíceis para as equipes. Mesmo com as condições adversas, o CAV mostrou força e conquistou duas importantes vitórias pelo Campeonato Paulista de Base”, destaca a direção alvinegra.Segundo a comissão técnica, foram jogos muito disputados, de muita luta e dedicação dos atletas alvinegros, que precisaram se adaptar a um campo pesado e com pouca condição para a prática do futebol. “Ainda assim, as duas categorias mostraram evolução, organização e espírito de equipe para sair de campo com o resultado positivo. A comissão técnica avaliou as vitórias de forma muito positiva, destacando o comprometimento dos atletas diante das dificuldades impostas pelo gramado e pelas condições climáticas”, apontou.A base da Pantera entra em campo novamente na manhã de sábado (20), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, contra José Bonifácio.