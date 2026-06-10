Acidente envolvendo uma Honda Biz e uma Chevrolet Meriva mobilizou equipes de resgate, polícia e perícia na tarde desta quarta-feira (17)

publicado em 17/06/2026

Motociclista fica gravemente ferido após colisão entre moto e carro em Votuporanga (Foto: Arquivo pessoal)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNa tarde desta quarta-feira (17), um acidente de trânsito de grandes proporções foi registrado em Votuporanga, no cruzamento da avenida Vale do Sol com as ruas Mato Grosso e Rui Barbosa. A ocorrência envolveu uma motocicleta Honda Biz e uma Chevrolet Meriva preta, mobilizando equipes de socorro e autoridades policiais.A colisão ocorreu com forte impacto, causando ferimentos graves ao motociclista. Testemunhas que acompanharam a ocorrência acionaram rapidamente os serviços de emergência para prestar auxílio à vítima.Pouco depois do chamado, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegaram ao endereço e realizaram os primeiros atendimentos. Em seguida, o condutor da moto foi levado para uma unidade hospitalar do município, onde recebeu assistência médica especializada. Até agora, não houve divulgação oficial sobre seu estado de saúde.Durante os trabalhos de atendimento, o fluxo de veículos na região precisou ser parcialmente controlado. Equipes de resgate e policiais permaneceram no local executando os procedimentos necessários para garantir a segurança de motoristas e pedestres.Ainda não há informações conclusivas sobre o que provocou o acidente. A Polícia Científica foi acionada para efetuar a perícia técnica, responsável por apurar as circunstâncias da colisão e fornecer elementos para a elaboração do laudo oficial da ocorrência.