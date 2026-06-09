Corrida de 5 km, caminhada de 3 km e Corrida Kids acontecem no dia 21 de junho; inscrições podem ser feitas até sexta-feira (19)

publicado em 16/06/2026

Além das provas, o evento contará com ações de saúde e orientações voltadas ao bem-estar dos participantes Foto: Divulgação

Depois de abrir a temporada em Fernandópolis, o Circuito de Inclusão Unimed 2026 chega a Votuporanga para sua segunda etapa. O evento será realizado no dia 21 de junho e os interessados têm até o dia 19 de junho para garantir a participação nas modalidades corrida de 5 km, caminhada de 3 km e Corrida Kids.Promovido pelo Instituto Unimed Rio Preto, o circuito reúne esporte, saúde e inclusão em uma programação voltada para toda a comunidade. A expectativa é reunir atletas, famílias, praticantes de atividade física e pessoas que desejam aproveitar uma manhã de integração e qualidade de vida.Além das provas, o evento contará com ações de saúde e orientações voltadas ao bem-estar dos participantes. O circuito também mantém a categoria ACD (Atletas com Deficiência) e o apoio do Programa Pernas Solidárias, iniciativa formada por voluntários que acompanham atletas durante os percursos, contribuindo para ampliar a acessibilidade e a participação de todos.“Votuporanga sempre recebe muito bem o Circuito de Inclusão e esperamos mais uma grande participação da comunidade nesta edição. O objetivo é incentivar hábitos saudáveis e proporcionar um ambiente acolhedor para pessoas de todas as idades”, afirma o presidente do Instituto Unimed, Atilio Maximino Fernandes.Após a etapa de Votuporanga, o circuito seguirá para Olímpia, no dia 30 de agosto, e será encerrado em São José do Rio Preto, em 13 de setembro.As inscrições são limitadas e podem ser feitas pelo site www.circuitodeinclusao.com até o dia 19 de junho. Clientes e cooperados Unimed têm acesso a valores diferenciados mediante comprovação.