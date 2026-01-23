Para visualizar a notícia, habilite o JavaScript na página!
Falecimento
Falece, aos 78 anos, Divina Roberto Duarte de Oliveira
Ela faleceu na Santa casa e será sepultada em São João de Iracema
Faleceu nesta segunda-feira (26) Divina Roberto Duarte de Oliveira. Moradora de longa data do Jardim Alvorada, ela faleceu na Santa Casa aos 78 anos de idade. O velório será em São João de Iracema entre 8h e 13h, com o enterro ocorrendo no Cemitério Municipal da cidade. Ela deixa o marido Joaquim, dois filhos, um genro e uma nora, além de seis netos e um bisneto.
