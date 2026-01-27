Gritaria, pessoas irritadas e a presença da Polícia Militar; assim foi a primeira sessão do ano da Câmara Municipal de Votuporanga

publicado em 27/01/2026

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brComo já esperada, a primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, realizada na noite desta segunda-feira (26), foi movimentada. A expectativa de manifestação contra os valores da conta de água na cidade foi cumprida e cerca de 40 pessoas reclamaram da situação.Por questões de saúde, o presidente da Casa de Leis, vereador Daniel Davi, não participou da reunião, então o vice, Serginho da Farmácia, presidiu a sessão. Também por questão de saúde, o prefeito Jorge Seba, que se afastou do cargo na tarde desta segunda-feira (26), não esteve no encontro, algo que tradicionalmente acontece na primeira sessão do ano.Como quem não quer nada, os manifestantes chegaram, se sentaram e ficaram quietos, mas bastou a primeira vereadora usar a palavra no tempo destinado, a vereadora Débora Romani, que as pessoas começaram a falar e a tumultuar a reunião - não é permitido se manifestar enquanto os vereadores estiverem falando.Sem conseguir falar, Débora desistiu e deixou a tribuna. O segundo a falar, O Wartão, disse ser a favor dos manifestantes e ressaltou que a atitude deles é correta. "Vocês merecem o nosso aplauso", comentou.O terceiro vereador a falar seria Meidão, mas quando seu nome foi anunciado, as pessoas começaram a gritar; então, o mesmo desistiu de fazer uso da tribuna. Já o vereador Cabo Renato Abdala, quarto a usar a tribuna, também reclamou dos valores cobrados atualmente.Na sequência, quem falou foi Natielle Gama. Ela garantiu que é contra qualquer tipo de aumento que resulte em mais gastos para a população. O último a falar no tempo regimental, Emerson Pereira entende que é necessário buscar uma solução para essa situação. "Estamos pedindo para que a Prefeitura reveja as contas dos últimos meses das pessoas. Essas contas de água precisam ser revistas, sim". falou.