Cerimônia de inauguração, que iria ser sexta-feira (30) foi adiada

publicado em 27/01/2026

A tão esperada Unidade Básica de Saúde “Dr. Décio Gotardo Fedozzi”, no Pacaembu, começa os atendimentos na próxima segunda-feira, dia 2. Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Prefeitura de Votuporanga anunciou para a próxima segunda-feira (2) o início dos atendimentos na tão esperada Unidade Básica de Saúde “Dr. Décio Gotardo Fedozzi”, localizada no bairro Parque Vida Nova III, também conhecido como Pacaembu. A abertura da UBS vem após anos de espera da população da região, que clamava por mais atenção na saúde.A cerimônia de inauguração da unidade estava marcada para acontecer nesta sexta-feira (30), mas foi adiada após o afastamento do prefeito Jorge Seba do cargo para cuidados médicos. Uma nova data será remarcada pela Prefeitura. O novo espaço integra a estratégia da Administração Municipal de ampliar e modernizar a infraestrutura da Saúde Pública Municipal.A secretária Ivonete Félix comemorou o início dos atendimentos e abertura em definitivo da unidade. “Estamos fortalecendo a atenção primária, com uma estrutura adequada, profissionais capacitados e foco no cuidado contínuo da população. Essa entrega reflete planejamento, investimento responsável e compromisso com o bem-estar dos votuporanguenses”, afirmou.Entenda o atrasoEm junho do ano passado, o prefeito Jorge Seba e a secretária da Saúde, Ivonete Félix, convocaram uma coletiva de imprensa para descartar qualquer hipótese de transformar o prédio construído pelo Qualivida Saúde em um depósito de vacinas, como ventilado pela Câmara Municipal na época. O anúncio foi feito na presença de vereadores da base, com a promessa de que o espaço seria utilizado para a instalação de uma UBS até o mês de agosto seguinte.Porém, essa data não foi mantida devido a problemas, segundo a Prefeitura, na renovação do contrato da mesma com a OS Santa Casa, na compra dos móveis e na instalação da rede de oxigênio do local. Em setembro foi definido a nova data para a inauguração como sendo em janeiro deste ano. Agora, o prefeito Jorge Seba enfim fará a entrega oficial da unidade.