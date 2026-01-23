Sem criatividade, sem gols: a Votuporanguense só empatou com o Linense, na noite do último sábado, na Arena Plínio Marim

publicado em 27/01/2026

Técnico da Votuporanguense, Paulo Roberto Santos, na beira do gramado no jogo contra o Linense. Foto: Rapha Marques

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEm mais um jogo de pouca criatividade no ataque, o Clube Atlético Votuporanguense empatou em 0 a 0 com o Linense, na noite do último sábado (24), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2. Com o resultado, o CAV chega a oito pontos no torneio. O técnico Paulo Roberto Santos entende que os atacantes que estão no departamento médico fazem falta.Em análise feita logo após a partida, em conversa com a reportagem da rádio Cidade FM 94,7, que transmitiu o jogo, Paulo Roberto contou que o time sabia da dificuldade do confronto. “A gente tinha conhecimento de que seria um jogo truncado, com eles em uma linha de cinco no momento de se defender. Obviamente, quando você pega um time dessa forma, você tem que ter muitas jogadas pelos flancos, pelas laterais do campo; nós iniciamos até tendo, mas deixamos de tê-las no segundo tempo”, comentou.Sobre os problemas no ataque, ele garantiu: “Eu tenho plena certeza de que se a gente tivesse contando com os dois extremos – Marcos Nunes e Minho estão no departamento médico –, tanto como opção para entrar durante o jogo ou para começar o jogo, não estaríamos tendo essa dificuldade”.O treinador garantiu que fez de tudo para sair com o resultado melhor diante do Elefante. “O que nós tínhamos para fazer hoje, nós fizemos. Mas, infelizmente, o adversário soube se defender com a linha de cinco. Tentamos espelhar e jogar com uma linha de cinco no ataque, com os nossos laterais no campo ofensivo, mas, infelizmente, o gol não saiu”, acrescentou.O CAV do técnico Paulo Roberto Santos começou a partida com Gabriel Félix; Watson, Amorim, Matheusão e Kauan; Feitosa, Alison e Feijão; Fernandinho, Orlando Júnior e Luiz Thiago.A Pantera novamente sofreu para criar oportunidades de gol. A única chance clara foi com Luiz Thiago, que acertou o travessão.O primeiro lance de perigo só aconteceu aos 17 minutos. Watson arriscou de longe e a bola bateu na rede do Linense pelo lado de fora. Na sequência, Orlando Júnior chutou de fora da área e a bola passou perto da trave direita do goleiro do Elefante. Aos 45, Kauan cruzou da esquerda, Luiz Thiago cabeceou e carimbou o travessão. A melhor chance do jogo, mas o primeiro tempo terminou em 0 a 0.Já na segunda etapa, aos 16, Alison chutou de fora da área e Lucão, o goleiro do Linense, espalmou. O próximo jogo do CAV será nesta quarta-feira (28), 15h, contra o Monte Azul, na casa do adversário.