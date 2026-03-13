Secretaria de Bem-Estar Animal convida população a conhecer os pets do abrigo e fazer parte dessa corrente de cuidado e carinho

publicado em 13/03/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal está reforçando um importante convite à população: adotar com responsabilidade e oferecer um novo lar aos cães e gatos acolhidos no Abrigo Municipal Recanto dos Focinhos.Atualmente, o abrigo atingiu o limite de ocupação permitido por lei. O espaço recebe animais resgatados em situação de abandono, maus-tratos ou risco, garantindo alimentação, acompanhamento veterinário e os cuidados necessários para que eles possam se recuperar e aguardar por uma nova oportunidade de vida.Nesse contexto, a adoção responsável se torna uma das principais formas de ampliar o alcance do trabalho desenvolvido pelo município. Cada animal adotado representa não apenas uma nova história de cuidado e carinho, mas também a possibilidade de que outros animais em situação de vulnerabilidade possam receber acolhimento.Paralelamente às ações de incentivo à adoção, as equipes da Secretaria seguem intensificando as castrações e o atendimento veterinário voltado aos animais em situação de risco nas ruas. A medida busca contribuir para o controle populacional e reduzir casos de abandono.O secretário da Pasta, Leonardo Brigagão (Chandelly), destaca que a participação da comunidade é essencial para fortalecer a rede de proteção animal no município.“A adoção é um gesto de amor que transforma duas vidas: a do animal que ganha um lar e a da família que decide acolhê-lo. Quando um animal é adotado, abrimos espaço para ajudar outros que ainda estão nas ruas e precisam de cuidado. Por isso, convidamos a população a conhecer o abrigo e considerar essa possibilidade com responsabilidade e carinho.”A Secretaria também orienta que a adoção deve ser feita de forma consciente, levando em consideração o compromisso de oferecer alimentação, cuidados veterinários, atenção e um ambiente seguro para o animal ao longo de toda a sua vida.A Prefeitura reforça que a proteção animal é um compromisso coletivo. Ao adotar, cuidar e respeitar os animais, a comunidade contribui diretamente para uma cidade mais humana, solidária e responsável.