Avaliação realizada em todas as escolas municipais permite diagnosticar o nível de leitura das crianças e orientar estratégias pedagógicas voltadas ao fortalecimento do processo de alfabetização

publicado em 12/03/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Secretaria Municipal da Educação iniciou nesta semana a aplicação da Avaliação de Fluência Leitora de Entrada junto aos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental da rede municipal. A ação está acontecendo em todo território brasileiro.A iniciativa está sendo aplicada individualmente com cada criança, desde o dia 9 de março e segue até o dia 26. O principal objetivo da proposta é diagnosticar, no início do ano letivo, o nível de leitura das crianças, permitindo compreender como cada aluno se desenvolve no processo de alfabetização. Durante a avaliação, são observados aspectos como ritmo, precisão e compreensão da leitura.A avaliação de fluência leitora é considerada uma ferramenta essencial para o monitoramento da alfabetização, pois permite identificar precocemente eventuais dificuldades e fortalecer as práticas pedagógicas dentro da sala de aula.A secretária da Pasta, Silvia Letícia, ressalta a importância do acompanhamento constante da aprendizagem como pilar para assegurar a qualidade do ensino.“Essa avaliação nos permite compreender como cada criança está avançando no processo de alfabetização. É possível observar o entendimento de palavras, termos desconhecidos e textos adequados à etapa escolar, a partir da habilidade, fluidez e ritmo de leitura. Com esse diagnóstico em mãos, nossas equipes pedagógicas conseguem planejar ações mais direcionadas, garantindo o apoio necessário para que todos os alunos desenvolvam suas habilidades de leitura e tenham uma trajetória escolar sólida”, destacou.A ação integra o conjunto de políticas educacionais voltadas ao fortalecimento da alfabetização na rede municipal, reiterando o compromisso da Prefeitura em promover uma educação pública cada vez mais eficiente, inclusiva e de qualidade.“Ao acompanhar de perto o desenvolvimento dos estudantes, a rede municipal reforça o papel da escola como espaço de aprendizagem, cuidado e oportunidades, contribuindo para que as crianças avancem com segurança em sua jornada educacional”, desta o prefeito Jorge Seba.Avaliação da Fluência LeitoraA Avaliação da Fluência Leitora é uma iniciativa aplicada em diversos estados e municípios brasileiros, com foco nos estudantes do 2º ano do ensino fundamental das redes públicas. A ação está alinhada ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que monitora a alfabetização no país até 2030 e utiliza a fluência leitora como um dos principais indicadores. A prova também integra as ações do Governo do Estado dentro do Programa Alfabetiza Juntos SP, que tem como meta alcançar 90% de alunos leitores até os 7 anos de idade.