Oficina integra o programa Pontos MIS e será realizada no dia 17 de março, a partir das 18h, ministrada por Maria Cecília Amaral, figurinista, diretora de arte e artista educadora

publicado em 13/03/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Como criar figurinos para personagens de cinema, teatro e televisão, considerando aspectos como época, estilo e a atmosfera narrativa da história? A oficina gratuita “Figurino: Luz, Câmera e Ação!” promete responder essas e outras dúvidas dos participantes.A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, oferece, no dia 17 de março, a respectiva oficina que integra o programa Pontos MIS. A iniciativa será realizada a partir das 18h, na sala de cinema do Parque da Cultura, e é voltada para interessados a partir de 15 anos.A atividade será conduzida pela figurinista Maria Cecília Amaral, que irá compartilhar técnicas e experiências da área.A oficina oferece 20 vagas e a inscrição pode ser feita momentos antes do início da atividade. Para a dinâmica prática, os participantes deverão levar uma peça de roupa ou pedaço de tecido para customização. Os demais materiais necessários serão disponibilizados pela organização.A secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, disse que a oficina tem como objetivo ampliar o acesso da população a atividades culturais e formativas. “Além disso, queremos incentivar a criatividade e aproximar o público do universo das artes visuais e do audiovisual. A participação é gratuita e aberta a todos que desejam aprender e se divertir com a arte do figurino”, falou.Maria Cecília Amaral é figurinista, diretora de arte e artista educadora. É mestra em Artes Cênicas pela Universidade de São Paulo. Com formação em moda, cenografia e figurino, responsável pela concepção artística das produções do coletivo de cinema “Transformar” e coordenação de mostras e festivais. Atuou como diretora de arte e figurinista para diversas companhias, produtoras e escolas, entre elas Raciocinando Filmes, EPTV, Tricotando Palavras e Canções, Cia Abapuru, Núcleo de Teatro Contando Histórias, ENT, Escola de Atores Wolf Maya, entre outras. Leciona cursos de figurino e direção de arte desde 2011, passando por diferentes instituições de ensino e cultura, Ongs e pelo Programa Pontos MIS.