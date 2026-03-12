Ação começa às 7h e integra as estratégias permanentes de combate ao mosquito no município

publicado em 13/03/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Dando continuidade às ações estratégicas de enfrentamento à dengue, o bairro Palmeiras recebe, neste sábado (14), das 7h às 13h, mais um mutirão coordenado pela Secretaria Municipal da Saúde nas áreas de abrangência do Consultório Municipal “Dr. Ruy Pedroso”, localizado na Rua Amélio João Gossn, 2006, no Jardim das Palmeiras I.Durante a mobilização, agentes de saúde percorrerão os imóveis da região, realizando visitas domiciliares, orientando os moradores sobre medidas preventivas e atuando na eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A ação integra o cronograma permanente desenvolvido pela Prefeitura de Votuporanga, com atendimento programado também em outros bairros do município.A Vigilância Ambiental informa que todos os agentes estarão devidamente identificados com crachá e uniforme. A recomendação é para que os moradores recebam as equipes e sigam as orientações repassadas durante as visitas.A secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento, reforça a importância da participação da população no combate ao mosquito. “A dengue pode evoluir rapidamente para formas graves e até ser fatal. Por isso, a colaboração da população é fundamental para eliminar criadouros e evitar a proliferação do mosquito.”O prefeito Jorge Seba também destacou que o trabalho preventivo é uma das principais estratégias para reduzir os casos da doença. “O combate à dengue exige um esforço conjunto entre poder público e população. Nossas equipes estão mobilizadas, mas é essencial que cada morador faça sua parte e elimine possíveis focos do mosquito dentro de casa.”Neste ano, segundo boletim divulgado pela Secretaria da Saúde, o município registrou 91 casos positivos da doença, além de outros 280 em investigação. O Boletim Epidemiológico pode ser acompanhado em tempo real pelo site da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br) ou pelo aplicativo Conecta Votuporanga.Entre as principais orientações da Vigilância estão manter quintais livres de entulhos, eliminar recipientes que possam acumular água, como garrafas, pratos de vasos e sacolas plásticas, limpar calhas, manter caixas-d’água vedadas e aplicar detergente ou sabão em pó diluído nos ralos internos e externos. Também é fundamental lavar com frequência os bebedouros dos animais, utilizando água, bucha e sabão.