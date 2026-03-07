Evento reúne palestras, painéis e debates sobre inovação e empreendedorismo em Votuporanga, Nhandeara, Jales, Fernandópolis e Santa Fé do Sul

publicado em 13/03/2026

Foto: Sebrae

O Sebrae-SP promove, no próximo dia 21 de março, o Startup Day em cinco cidades do Noroeste Paulista. A programação será realizada simultaneamente em Votuporanga, Nhandeara, Jales, Fernandópolis e Santa Fé do Sul, e reunirá empreendedores, estudantes, empresários e representantes do ecossistema de inovação.O evento busca estimular a cultura empreendedora e aproximar startups, investidores, universidades e instituições públicas em torno de debates sobre inovação, tecnologia e novos modelos de negócios.“Mais do que apresentar conceitos, o Startup Day cria um ambiente de troca entre empreendedores, estudantes e especialistas em inovação. É uma oportunidade para quem tem uma ideia ou já empreende entender como transformar projetos em negócios sustentáveis e conectados às novas demandas do mercado”, afirmou Guilherme Lui, consultor de negócios do Sebrae-SP e gestor de inovação na região.Em Votuporanga, a programação será realizada no auditório da Unifev. O encontro terá início às 8h, com credenciamento, seguido da abertura oficial e da palestra “DNA Empreendedor”. O evento também contará com um painel que reunirá empresários e alunos premiados ligados ao universo da inovação. A iniciativa ocorre em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, a Associação Comercial do município e a UnifevJá em Santa Fé do Sul, o Startup Day ocorre no Campus II da Centro Universitário de Santa Fé do Sul. A programação inclui a palestra “DNA Empreendedor – Como a inovação contribui para o seu empreendedorismo” e um painel com testemunho da empresária Queila Cavalheri. O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal, da Associação Comercial e Industrial, do Sincomercio e da Unifunec.No município de Nhandeara, o encontro será realizado na Câmara Municipal, com a palestra “DNA Empreendedor – Descubra o fundador em você!”, além de atividades voltadas ao estímulo da mentalidade empreendedora. A organização conta com a parceria da Prefeitura e da Associação Comercial local.Em Fernandópolis, o evento será sediado no Centro Universitário de Fernandópolis e terá como convidado o empresário Juliano Basílio. A programação também inclui palestra com o tema “DNA Empreendedor – Descubra o fundador em você!”, reunindo empreendedores e estudantes interessados no universo das startups.Na cidade de Jales, as atividades ocorrerão na Fatec. O evento contará com palestra do convidado Bruno Brígida de Souza, além de um painel dedicado ao debate sobre ecossistemas de inovação.Realizado simultaneamente em todo o país, o Startup Day é considerado uma das principais mobilizações nacionais voltadas ao incentivo do empreendedorismo inovador. Na edição de 2025, o evento foi promovido em todos os 26 Estados e no Distrito Federal, alcançando 253 municípios e reunindo mais de 30 mil participantes em atividades ligadas ao universo das startups e da inovação.VotuporangaLocal: Centro Universitário de Votuporanga – AuditórioInscrições: https://www.sympla.com.br/evento/startup-day-2026---votuporanga/3290714Santa Fé do SulLocal: Centro Universitário de Santa Fé do Sul – Campus IIInscrições: https://www.sympla.com.br/evento/startup-day-2026-santa-fe-do-sul/3290719NhandearaLocal: Câmara Municipal de NhandearaInscrições: https://www.sympla.com.br/evento/startup-day-2026-nhandeara/3290729FernandópolisLocal: Centro Universitário de FernandópolisInscrições: https://www.sympla.com.br/evento/startup-day-2026-fernandopolis/3290717JalesLocal: Faculdade de Tecnologia Professor José CamargoInscrições: https://www.sympla.com.br/evento/startup-day-2026-jales/3290718