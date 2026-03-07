Ele comemorou seu aniversário trocando os tradicionais presentes por doações de fraldas geriátricas

publicado em 12/03/2026

Dr. Paulo Fuza comemorou seu aniversário trocando os tradicionais presentes por doações de fraldas geriátricas. Foto: Santa Casa

Transformar uma celebração pessoal em uma corrente de bem ao próximo. Foi com esse espírito que o médico Dr. Paulo Fuza comemorou seu aniversário recentemente, trocando os tradicionais presentes por doações de fraldas geriátricas destinadas à Santa Casa de Votuporanga.Atuante na linha de frente da saúde desde 2023 —Unidade de Pronto Atendimento, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Emergência e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) —, o médico convive diariamente com as necessidades dos pacientes, especialmente aqueles atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Essa vivência foi o combustível para a iniciativa."Trabalhando na emergência e na UTI, percebi que os pacientes precisam muito, principalmente no SUS. Meu pai deu a ideia, eu aderi e deu bastante certo. Pedi para que todos os convidados levassem dois pacotes de fraldas geriátricas para doação. Me senti muito feliz e bem em poder ajudar; é algo realmente importante", destaca Dr. Paulo Fuza.As fraldas geriátricas são itens de alto consumo e extrema necessidade para garantir a higiene, o conforto e a dignidade dos pacientes internados que possuem mobilidade reduzida ou estão em quadros críticos.Rosemir Lopes, o Milão, responsável pelo setor de Captação de Recursos da Santa Casa, expressou a gratidão da instituição pelo gesto nobre:"Receber uma doação como esta, vinda de um profissional que conhece de perto a realidade dos nossos leitos, é gratificante. Agradecemos ao Dr. Paulo e a todos os seus convidados por esse olhar fraterno. Gestos assim fortalecem nossa missão de cuidar e mostram que a união da comunidade faz toda a diferença no atendimento aos nossos pacientes", agradece Milão.A Santa Casa de Votuporanga reforça que doações de itens de consumo e recursos financeiros são essenciais para a manutenção da qualidade do serviço prestado a toda a região.