Mobilização da Secretaria da Saúde será das 8h às 16h, com coleta de Papanicolau, orientações e encaminhamento para mamografia

publicado em 13/03/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Neste sábado (14) é o Dia D da Saúde da Mulher em Votuporanga. Todas as Unidades de Saúde estarão abertas, das 8h às 16h, oferecendo gratuitamente exames preventivos, orientações e serviços voltados à prevenção e ao diagnóstico precoce de doenças, especialmente o câncer de colo do útero e o câncer de mama. A inciativa é da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Saúde.Essas ações de conscientização sobre a saúde feminina buscam facilitar o acesso das mulheres aos serviços preventivos, incentivando o cuidado regular com a saúde.Durante o Dia D, serão oferecidos exames preventivos, como a coleta de Papanicolau, orientações sobre o autoexame das mamas, solicitação de mamografias e atualização da caderneta de vacinação, conforme o calendário nacional de imunização.A Secretaria da Saúde orienta que, para realizar o exame de Papanicolau, as mulheres evitem relações sexuais, mesmo com preservativo, nos dois dias anteriores ao exame, não utilizem duchas ou medicamentos vaginais nesse período e não estejam menstruadas no dia da coleta.“Essa ação reforça a importância do autocuidado e do acompanhamento regular da saúde. Esse é um momento de mobilização, mas o cuidado deve ser constante. Por isso, é essencial que as mulheres aproveitem o Dia D para realizar os exames e manter as vacinas em dia. Nossa equipe estará preparada para orientar, atender e encaminhar para os exames necessários. Quando o diagnóstico é feito precocemente, as chances de tratamento e cura são muito maiores”, destaca a secretária da Saúde, Ivonete Félix.O prefeito Jorge Seba ressalta que a iniciativa busca ampliar o acesso aos serviços de saúde e incentivar a prevenção.“Queremos convidar todas as mulheres de Votuporanga para aproveitarem essa oportunidade e procurarem a unidade de saúde mais próxima. A prevenção é fundamental e pode fazer toda a diferença para garantir mais qualidade de vida.A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Votuporanga com a promoção da saúde e o acesso aos serviços preventivos, incentivando o cuidado contínuo com a saúde da mulher em toda a rede municipal”, finaliza.