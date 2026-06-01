Foto: Arquivo Pessoal
Faleceu, nesta terça-feira, 9 de junho, aos 83 anos de idade, a senhora Delma Lesse. Ela deixa os filhos Dr. Paulo Lesse e Carlos Lesse, os netos Giovanna e Luca, além dos bisnetos João Pedro e Maria Laura.
Dona Delma encontrava-se internada no Hospital HMC de São José do Rio Preto, onde veio a falecer em decorrência de complicações pós-cirúrgicas.
O velório acontecerá nesta terça-feira, dia 9 de junho, no Cemitério Jardim das Flores, em Votuporanga. A cerimônia de despedida será realizada das 16h às 22h. O sepultamento será no Cemitério Municpal de Nhandeara, nesta quarta-feira (10), às 8h.
Neste momento de dor e saudade, familiares agradecem as manifestações de carinho, solidariedade e pesar recebidas.