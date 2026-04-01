Atletas estrangeiros farão parte da equipe internacional, que disputará o prêmio de seis carros e três motos com outros seis times brasileiros.

publicado em 01/04/2026

Foto: JW Foto Arena

Cowboys dos Estados Unidos, México e Austrália integrarão um dos sete times que entrarão na arena do Votu International Rodeo para disputar uma premiação histórica de seis carros e três motos. A Cidade FM é a rádio oficial do evento e fará uma cobertura especial de todos os dias da festa.Organizada pelo Grupo Tercio Miranda, com apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal de Votuporanga, a festa será de 7 a 10 de maio, no Centro de Eventos Helder Henrique Galera. A entrada para a pista é gratuita nos quatro dias, enquanto os ingressos das Áreas VIP seguem à venda (veja mais abaixo como comprar).Formada por cinco integrantes, a equipe internacional terá dois mexicanos, um norte-americano e dois australianos. Entre os nomes confirmados estão Álvaro Álvarez Aguilar (MEX), Luis Eduardo Pérez (MEX), John Thomas Moore (EUA), Sam Anthony Woodall (AUS) e Joseph Peter Down (AUS).Dos cinco estrangeiros, apenas Álvaro Álvarez já competiu na primeira edição do Votu International Rodeo. O atleta, que soma duas participações consecutivas na Festa do Peão de Barretos, entrou na arena com uma das clavículas lesionadas e não conseguiu ter o desempenho que gostaria. “Agradeço ao Grupo Tercio Miranda pelo convite. Estou ansioso para voltar ao Votu International Rodeo, desta vez totalmente recuperado”, afirma.Além da equipe internacional, o evento terá seis times brasileiros: Associação de Campeões de Rodeio (ACR), Liga Nacional de Rodeio (LNR), Arena Dreams Cup, Ekip Rozeta, Circuito Rancho Primavera (CRP) e Top 20 RR Ecopower.Cada equipe brasileira será formada pelos cinco cowboys mais bem ranqueados em seus respectivos campeonatos, cujos nomes serão divulgados em breve. Ao todo, 16 companhias de rodeio participarão do Votu International Rodeo. A narração será de Almir Cambra, o locutor mais técnico e premiado do país. Já as montarias serão transmitidas de graça pelo YouTube do CRP.Dos nove veículos da premiação, cinco serão destinados aos integrantes da equipe campeã e um ao campeão individual. Já as três motos serão entregues ao proprietário do touro eleito o melhor da competição, ao responsável pela melhor boiada e à equipe vencedora na modalidade por times.A festa também terá uma grade de shows com os maiores artistas da atualidade. Na quinta-feira (7), Luan Santana abrirá a programação. Na sexta-feira (8), será a vez de Matheus & Kauan subirem ao palco. No sábado (9), o público poderá curtir Rionegro & Solimões e Alok. Já no domingo (10), Leonardo encerrará a festa em grande estilo.O evento ainda contará com duas opções de Áreas VIP, sendo uma delas com serviço open bar e open food. Os ingressos podem ser adquiridos de duas formas. No ponto físico, as vendas ocorrem no escritório do Grupo Tercio Miranda, localizado na Rua Pernambuco, número 2451, em Votuporanga, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Já online, os ingressos estão disponíveis pelo site da Total Acesso.Votu International Rodeo 2026Data: 7 a 10 de maioLocal: Centro de Eventos Helder Henrique Galera – Votuporanga (SP)Entrada para pista: gratuita todos os diasÁreas VIP: https://www.totalacesso.com/events/votuinternationalrodeoCerveja oficial: Império Puro MalteApoio: Prefeitura de VotuporangaOrganização: Grupo Tercio MirandaQuinta-feira (07/05): Luan SantanaSexta-feira (08/05): Matheus & KauanSábado (09/05): Rionegro & Solimões e AlokDomingo (10/05): Leonardo