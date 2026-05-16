Campanha do Dia das Mães foi realizada pela ACV em parceria com o Votu International Rodeo
Sorteio ocorreu neste sábado (16) (Foto: ACV)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Votu International Rodeo e Associação Comercial de Votuporanga (ACV) realizaram na manhã deste sábado (16), na Praça da Concha Acústica, o sorteio da campanha do Dia das Mães. A ação distribui mais de R$ 23 mil em premiações. Entre os itens sorteados estavam uma Honda Biz zero quilômetro e cinco vales-compras no valor de R$ 1 mil cada.
Gislene Aparecida Loqueti, de 57 anos, moradora do bairro São João, em Votuporanga, levou o prêmio principal. Ela adquiriu o cupom no Centro Óptico de Votuporanga.
Os ganhadores dos vales-compras de R$ 1 mil cada são: Jakeline de Oliveira Martins Dante, de Parisi, cliente do Porecatu; Roberto Carlos Ferreira, de Votuporanga, cliente do Porecatu; José Aparecido, de Votuporanga, cliente do Santa Cruz; Raquel Souza, de Votuporanga, cliente do Santa Cruz; e Gislaine Gianini Pereira, de Votuporanga, cliente do Centro Óptico de Votuporanga.
A entrega dos prêmios será feita em 21 de maio, às 9h, no escritório da Companhia Tércio Miranda.