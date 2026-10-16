Sequestro em Votuporanga: homem que sequestrou mulher e bebê é suspeito de estuprar o próprio filho de 8 meses

publicado em 16/10/2026

Sequestro em Votuporanga: homem que sequestrou mulher e bebê é suspeito de estuprar o próprio filho de 8 meses

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUm homem com mais de 30 anos fez uma mulher, de 28 anos, e um bebê de 8 meses de reféns na manhã desta sexta-feira (16), em uma residência localizada na Rua Chico Xavier, no bairro Célio Honório Júnior, em Votuporanga. Sequestro durou cerca de 8 horas. A Tropa de Choque e 5 negociadores da capital negociaram com o homem, que libertou a mulher e a criança. Segundo a polícia, o homem estava com uma faca de grande porte e ameaçava matar a mulher e o bebê, além de colocar fogo na casa. O homem, pai da criança, foi identificado com a inicial I., e a mulher com a inicial L."É importante destacar, pessoal, que o indivíduo possui passagens por estupro, lesão corporal e ameaça. Inclusive, a ocorrência de estupro é referente à própria criança do qual ele foi preso por mandado de prisão, foi colocado em liberdade. Ele foi preso por violência doméstica dia 9 deste mês, a mãe possui medida protetiva. Ele foi encaminhado ao presídio, porém foi colocado em liberdade novamente, e ele retornou ao aqui ao local e promoveu toda essa ocorrência que vocês acompanharam”, contou o capitão da PM André Navarrete, logo após o desfecho do caso.Segundo informações do jornal, que acompanha a ocorrência, o caso começou por volta das 4h30 da madrugada. De acordo com as informações iniciais, o homem estaria armado com uma faca.A ocorrência mobiliza diversas forças de segurança e equipes de emergência. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), da Polícia Militar, foi acionado para atuar na negociação e no atendimento à situação.Também estão no local equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Força Tática e do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), de São José do Rio Preto.