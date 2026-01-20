Rede de mercados vai ter sua 13ª loja

publicado em 29/01/2026

De acordo com informações, o valor total que será investido para a construção será de aproximadamente R$ 60 milhões. Foto: Porecatu

Da redaçãoJales vai receber um hipermercado da rede votuporanguense Porecatu, com a expectativa de inauguração para meados de 2027. A rede de mercados, que por enquanto conta com lojas em Votuporanga, Rio Preto e Cardoso, vai ter 12 lojas no interior paulista caso o projeto do hipermercado em Jales seja concretizado.O anúncio de que o projeto continua de pé veio com a divulgação da venda de tal terreno pelos antigos proprietários para a rede de mercados.De acordo com informações, o valor total que será investido para a construção será de aproximadamente R$ 60 milhões e serão gerados mais de 250 empregos diretos e vários indiretos. A área escolhida pelo grupo Porecatu é situada na avenida João Amadeu, próximo à rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em uma área de fácil acesso.Além do hipermercado, existe a expectativa de que outros tipos de comércio se instalem no local, dentre eles um Mc Donalds. Apesar disso, não existe confirmação sobre a instalação da rede de fast-food no local.