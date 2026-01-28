A cerimônia oficial de reinauguração será às 17h desta quinta-feira

publicado em 29/01/2026

A nova sede da Justiça Eleitoral de Votuporanga também fica no centro da cidade. Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Justiça Eleitoral de Votuporanga realiza nesta quinta-feira (29) a solenidade de reinstalação da 147ª Zona Eleitoral do município. O cartório passa a funcionar em novo endereço, localizado na Praça Doutor Fernando Costa, nº 3.355, no centro da cidade. A cerimônia oficial de reinauguração será às 17h.A reportagem do jornal A Cidade conversou com Robson Oliveira, diretor do Cartório Eleitoral de Votuporanga, que explicou que a principal razão da mudança foi a impossibilidade de o prédio antigo atender adequadamente às necessidades da zona eleitoral, especialmente no que diz respeito à acessibilidade e às condições estruturais. Segundo ele, embora houvesse rampa de acesso no antigo local, não existia, por exemplo, adaptação adequada nos banheiros, o que dificultava o atendimento pleno aos eleitores. Além disso, o estado do imóvel também foi um fator determinante para a transferência. “Lá, por ser um prédio praticamente centenário, toda e qualquer modificação e tentativa de modificação era muito difícil, então tentamos com o tribunal e as quatro prefeituras – Álvares Florence, Valentim Gentil, Parisi e Votuporanga – fazer a adequação para o novo prédio”, afirmou.De acordo com Robson, o novo cartório conta com estrutura mais moderna, oferecendo melhores condições de atendimento aos eleitores e acessibilidade plena, conforme estabelece a legislação vigente. Ele destacou ainda que o espaço proporciona melhorias também para a organização interna da Justiça Eleitoral. Segundo o diretor, no novo prédio as urnas eletrônicas estão melhor acomodadas e há mais segurança e conforto no ambiente. “É tudo mais confortável para os eleitores e mais seguro para a Justiça Eleitoral”, relatou.O Cartório Eleitoral permanece localizado na região central de Votuporanga. Antes, funcionava na esquina das ruas São Paulo e Piauí, e agora passa a atender em frente à Praça da Matriz, mantendo a facilidade de acesso para a população.