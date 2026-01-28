Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança arrecadou mais de R$ 1,7 milhão, dinheiro que é aplicado também no trânsito

publicado em 29/01/2026

Um dos últimos radares instalados na cidade fica na rua Paraíba, perto da esquina com a rua Amazonas. Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brOs radares localizados no perímetro urbano de Votuporanga registraram mais de 15 multas em todo o ano passado, resultando em uma arrecadação de R$ 1.795.582,43 para os cofres do município.Segundo apurou o A Cidade junto à Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, os radares em funcionamento na cidade contabilizaram 15.121 infrações durante todo o período analisado.Os radares com maior número de multas registradas e com menor quantidade de infrações estão instalados no mesmo cruzamento. O equipamento que mais autuou motoristas fica localizado na rua Bahia, no cruzamento com a rua Rio de Janeiro, sendo responsável por 1.633 autuações ao longo do ano passado. No mesmo ponto, o radar com o menor número de registros de infrações em 2025 está instalado na rua Rio de Janeiro, no cruzamento com a rua Bahia, com 49 multas contabilizadas.Considerando todas as multas aplicadas pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, o município arrecadou exatamente R$ 5.194.553,14 com penalidades de trânsito. Conforme informado pela pasta, os recursos arrecadados seguem o que determina o artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) nº 875, de 2021, que estabelecem a aplicação integral desses valores em ações voltadas à mobilidade urbana e à segurança viária. “Os recursos são aplicados em sinalização viária (pintura e emplacamento), engenharia de tráfego e de campo (recapeamento asfáltico), policiamento e fiscalização e educação para o trânsito”, esclareceu a Secretaria.Votuporanga tem atualmente 24 radares de fiscalização eletrônica distribuídos pela cidade. Ainda segundo a Secretaria de Trânsito, está prevista a instalação de um novo equipamento tecnológico, um radar de faixa de pedestres, que será implantado na lombofaixa da Avenida da Saudade, em frente ao Ambulatório Médico de Especialidades (AME). O dispositivo irá autuar veículos que não respeitarem a preferência dos pedestres na travessia.