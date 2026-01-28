Medida ocorre após protestos contra valores cobrados e envolve análise de contas em diferentes setores da cidade

publicado em 29/01/2026

Foto: Saev

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, encaminhou à Procuradoria-Geral do Município um processo para investigação, por parte da Prefeitura, com o objetivo de averiguar possíveis erros nas contas de água cobradas no município. A apuração busca esclarecer questionamentos levantados por moradores sobre os valores das faturas.A reportagem do jornalentrou em contato com a Prefeitura, que informou o seguinte: “o processo já foi encaminhado à Procuradoria, que solicita informações à Saev para, posteriormente, proceder à nomeação da comissão de sindicância. A publicação da portaria de instauração será realizada no momento oportuno”.O chefe do Executivo confirmou, nesta terça-feira (27), a instauração da investigação, porém não informou quanto tempo o procedimento deverá levar. A decisão ocorre como resposta a uma onda de protestos contra o preço da conta de água na cidade. Mesmo afastado do cargo por questões médicas, Seba afirmou que acompanha os acontecimentos relacionados às cobranças no município. “Uma vez que a gente pode ter irregularidades, erros nas contas, eu determinei ao Luciano Passoni (Superintendente da Saev) que ele possa fazer uma averiguação do seu sistema para que ache possíveis erros na sua conta”, falou.Desde o início do ano, uma série de reclamações sobre o valor da tarifa de água vem sendo registrada em Votuporanga, tendo como ápice um protesto durante a primeira sessão da Câmara Municipal, realizada na noite da última segunda-feira.Desde terça-feira (27) mais de 60 pessoas entraram com pedido de avaliação da conta de água na Saev Ambiental.Segundo a autarquia, Votuporanga, incluindo o distrito de Simonsen e a Vila Carvalho, é dividida em 19 setores de leitura, utilizados para a organização e o controle do faturamento das contas de água. Atualmente, a Saev realiza a avaliação de 17.500 contas referentes aos setores de 1 a 12. Já as contas dos setores de 13 a 19 foram geradas corretamente no que se refere aos dias de leitura, conforme destacou a Saev: “A Saev Ambiental segue acompanhando o processo e reforça seu compromisso com a transparência e o atendimento à população”.