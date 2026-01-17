A pontuação final da cidade foi de 631,1, maior que capitais como Belo Horizonte e Rio de Janeiro
Foto: Prefeitura de Votuporanga
Da redação
Votuporanga foi eleita pelo Retornômetro, ferramenta criada pela firma Assertif, como quarta melhor cidade em questão de retorno tributário para seus moradores. O ranking foi feito levando em conta dados de 2025 e conta com 396 cidade brasileiras.
A ferramenta gera um número, entre 0 e 1 mil, baseado em três critérios diferentes com pontuação também de 0 a 1 mil: Viver (saúde, educação, saneamento e infraestrutura), Prosperar (emprego, renda e desenvolvimento econômico) e Governar (gestão fiscal, capacidade de investimento e transparência). Levando em conta todos esses critérios, o número final é gerado e todas as cidades participantes são ranqueadas.
Votuporanga ficou com pontuação final de 631,1, média feita entre as pontuações dos três critérios (973 em Viver, 158 em Prosperar e 649 em Governar). Com essa pontuação, a cidade ficou atrás apenas de Osasco (SP), São Paulo e Volta Redonda (RJ), em primeiro, segundo e terceiro do ranking, respectivamente. Curitiba (PR) fecha o top 5 do ranking.