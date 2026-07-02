Shakira pode fazer show na região neste ano

publicado em 21/07/2026

Shakira pode fazer show na região neste ano (Foto: Reprodução Instagram Shakira)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brSão José do Rio Preto poderá receber um show de Shakira entre o Natal e o Réveillon de 2026. De acordo com as primeiras informações, empresários envolvidos na realização de grandes eventos e que mantêm proximidade com a Secretaria da Cultura do município atuam para viabilizar a apresentação da cantora colombiana. Até agora, no entanto, a realização do espetáculo não foi oficialmente confirmada.A previsão é de que o evento aconteça no dia 27 de dezembro, um domingo. Apesar da expectativa, a agenda ainda não foi anunciada pela equipe de Shakira nem pela produtora Live Nation, que também não divulgaram o local onde a apresentação poderá ser realizada.Se as tratativas forem finalizadas com sucesso, São José do Rio Preto reforçará sua presença no circuito de grandes atrações internacionais. Em 7 de abril, o município recebeu o Guns N' Roses no Recinto de Exposições, reunindo aproximadamente 30 mil pessoas. O mesmo espaço também está previsto para receber, em 6 de setembro, um show da banda Maroon 5.Reconhecida pela capacidade de sediar eventos de grande porte, a cidade também exerce papel de destaque como polo regional, atraindo espectadores de diferentes municípios do interior de São Paulo e de estados vizinhos. Esse cenário contribui para fortalecer São José do Rio Preto como uma opção para apresentações internacionais realizadas fora das capitais.