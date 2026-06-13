Atualmente em seu terceiro mandato (2023-2027), destaca-se por articular emendas parlamentares em Brasília

publicado em 03/07/2026

Foto: Assessoria

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO deputado federal Fausto Pinato (União-SP) estará em Votuporanga hoje quando destinará recursos financeiros para entidades filantrópicas da cidade. Às 18h, no Centro Social, o parlamentar participará de um encontro onde realizará alguns anúncios.O deputado federal Fausto Ruy Pinato (União-SP), natural de Fernandópolis, é um dos principais representantes da Região Noroeste Paulista. Atualmente em seu terceiro mandato (2023-2027), destaca-se por articular emendas parlamentares em Brasília para obras de infraestrutura, pavimentação e esporte em diversos municípios da região.A construção do novo Espaço Esportivo Comunitário, a “Areninha”, no bairro Bernardo Pessuto, está sendo viabilizada em Fernandópolis a partir articulação de recursos liderada pelo deputado federal Fausto Pinato. O parlamentar foi o principal articulador político junto ao Ministério do Esporte, em Brasília, garantindo a conquista do repasse federal de R$ 877.500,00 para a execução do projeto.Com o aporte financeiro viabilizado por Pinato, somado a uma contrapartida de R$ 585.000,00 da Prefeitura de Fernandópolis, o investimento total no complexo de esporte e lazer alcança R$ 1.515.660,81. Os trabalhos na Avenida Afonso Cáfaro já foram iniciados pela administração municipal com as etapas de limpeza de terreno e terraplanagem.A atuação estratégica do deputado federal para a liberação da verba foi realizada em conjunto com o prefeito João Paulo Cantarella e recebeu o apoio de uma comitiva de vereadores locais, composta por Carlos Cabral, Étore Baroni, Afonso Pessuto, Daniel de Domênicis, Julinho Barbeiro, Jeferson da UNIFEF, Rosana Arouca e Janaína Alves.