Haddad estará acompanhado pelo pré-candidato a vice-governador, Márcio França (PSB), além das pré-candidatas ao Senado Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB)
Fernando Haddad (PT), pré-candidato ao Governo do Estado de São Paulo, estará em Votuporanga hoje Foto: Facebook Fernando Haddad
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Cinco cidades do Noroeste Paulista integram o roteiro da primeira viagem oficial de pré-campanha do pré-candidato ao Governo do Estado de São Paulo, Fernando Haddad (PT), marcada para esta quinta (16) e sexta (17). Durante a agenda, Haddad estará acompanhado pelo pré-candidato a vice-governador, Márcio França (PSB), além das pré-candidatas ao Senado Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB). A programação prevê visitas aos municípios para apresentação de propostas e conversas com a população sobre demandas regionais.
A primeira parada será em Fernandópolis, na tarde de hoje, com recepção prevista para as 15h30 na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, localizada na região central da cidade. Na sequência, a comitiva seguirá para Jales e, posteriormente, viajará até Votuporanga.
No município, o grupo participará de uma palestra da ACV, às 17h30, e de um encontro aberto ao público no Sindicato dos Moveleiros, com debates sobre temas como geração de empregos, saúde, educação e perspectivas para o estado, além de um momento destinado a perguntas dos participantes.
Os compromissos terão continuidade amanhã, quando a caravana passará por Catanduva antes de encerrar o roteiro em São José do Rio Preto. Na cidade, considerada a maior da região, estão previstas visitas a locais de referência, entre eles o Hospital de Base, onde também será realizada uma coletiva de imprensa com jornalistas. O encerramento da programação regional contará ainda com um ato político promovido por partidos aliados e movimentos sociais no Centro Cultural Vasco, situado no bairro Boa Vista, com participação aberta aos apoiadores.