Haddad estará acompanhado pelo pré-candidato a vice-governador, Márcio França (PSB), além das pré-candidatas ao Senado Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB)

publicado em 16/07/2026

Fernando Haddad (PT), pré-candidato ao Governo do Estado de São Paulo, estará em Votuporanga hoje Foto: Facebook Fernando Haddad

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brCinco cidades do Noroeste Paulista integram o roteiro da primeira viagem oficial de pré-campanha do pré-candidato ao Governo do Estado de São Paulo, Fernando Haddad (PT), marcada para esta quinta (16) e sexta (17). Durante a agenda, Haddad estará acompanhado pelo pré-candidato a vice-governador, Márcio França (PSB), além das pré-candidatas ao Senado Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB). A programação prevê visitas aos municípios para apresentação de propostas e conversas com a população sobre demandas regionais.A primeira parada será em Fernandópolis, na tarde de hoje, com recepção prevista para as 15h30 na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, localizada na região central da cidade. Na sequência, a comitiva seguirá para Jales e, posteriormente, viajará até Votuporanga.No município, o grupo participará de uma palestra da ACV, às 17h30, e de um encontro aberto ao público no Sindicato dos Moveleiros, com debates sobre temas como geração de empregos, saúde, educação e perspectivas para o estado, além de um momento destinado a perguntas dos participantes.Os compromissos terão continuidade amanhã, quando a caravana passará por Catanduva antes de encerrar o roteiro em São José do Rio Preto. Na cidade, considerada a maior da região, estão previstas visitas a locais de referência, entre eles o Hospital de Base, onde também será realizada uma coletiva de imprensa com jornalistas. O encerramento da programação regional contará ainda com um ato político promovido por partidos aliados e movimentos sociais no Centro Cultural Vasco, situado no bairro Boa Vista, com participação aberta aos apoiadores.