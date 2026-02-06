Unidade de Votuporanga comemora os 25 anos do Cartão de Todos com cliente da região contemplada em sorteio nacional de uma casa; mensalidade acessível garante descontos em saúde, educação e lazer

publicado em 24/02/2026

Além da clínica, o cartão oferece descontos e cashback em lojas parceiras da cidade e região. (Foto: A Cidade)

Cartão de Todos, maior cartão de descontos na área da saúde, educação e lazer do Brasil, celebra 25 anos de atuação em 2026 e comemora uma conquista especial na região. Entre 500 unidades franqueadas em todo o país, a unidade de Votuporanga participou do sorteio que premiou uma cliente com uma casa.O sorteio aconteceu no dia 31 de janeiro, durante o programa Sabadão de Todos, exibido pela Band aos sábados, das 20h30 às 21h30, com apresentação de Renato Ambrósio. A grande contemplada foi Jéssica Fernanda Curriel da Cunha, 28 anos, moradora de Valentim Gentil.Jéssica conta que adquiriu o Cartão de Todos pensando na saúde da filha, Isis Vitória, de 5 anos. “Fiz o cartão por causa dela, pelos benefícios na saúde. Nunca imaginei que seria contemplada. Indico para todos, porque além dos descontos, ainda temos a chance de realizar um sonho como esse”, destaca.Benefícios acessíveis para toda a famíliaHá seis anos em Votuporanga, a unidade local vem auxiliando famílias de toda a região a terem acesso a consultas médicas, exames, atendimento odontológico, medicamentos e descontos em lojas parceiras.O Cartão de Todos não é plano de saúde, mas sim um cartão de descontos na área da saúde, educação e lazer. Com mensalidade familiar de R$ 33,40, é possível incluir até sete dependentes da família. O valor já contempla a participação no CDT dos Sonhos, que realiza sorteios semanais de casa, carro e prêmios em dinheiro.Um dos principais diferenciais é a ausência de carência: ao adquirir o cartão, o cliente já pode utilizar imediatamente os serviços e agendar consultas e procedimentos.Na clínica parceira Amor Saúde, localizada na Rua Paraíba, 3324, em Votuporanga, as consultas custam apenas R$ 30,00 com clínico geral e R$ 40,00 com especialistas. A unidade também oferece atendimento odontológico, exames e procedimentos com descontos que podem chegar a 50%. A rede Amor Saúde é utilizada nacionalmente pelos associados do Cartão de Todos.Além da clínica, o cartão oferece descontos e cashback em lojas parceiras da cidade e região.Facilidade e praticidadeAo adquirir o Cartão de Todos, o cliente instala o aplicativo no celular para uso imediato na clínica Amor Saúde e nos parceiros credenciados. A carteirinha física deve ser retirada diretamente no escritório da unidade.O franqueado da unidade de Votuporanga, Paulo Augusto Corrêa Leite Junior, reforça o compromisso com a população local. “Nosso objetivo é facilitar o acesso à saúde com qualidade e preço justo, além de proporcionar oportunidades como essa, que transformam vidas.”Onde encontrarCartão de Todos – VotuporangaRua Tocantins, 3545Telefone: (17) 2786-1880Clínica Amor SaúdeRua Paraíba, 3324Telefone: (17) 2786-1881Cartão de Todos: há 25 anos realizando sonhos e cuidando da saúde das famílias brasileiras.