Ações ampliam uso de tecnologia, monitoramento de dados e estratégias de acolhimento para fortalecer vínculos e garantir direitos

publicado em 23/02/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Inovação e fortalecimento marcam uma nova etapa do PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família) no CRAS Oeste “Vereador Luiz Galisteu”. A iniciativa integra as ações da Prefeitura de Votuporanga, desenvolvidas pela Secretaria da Assistência Social e Desenvolvimento Social de Votuporanga, com foco na qualificação do atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade, ampliando o acompanhamento, a orientação e o acesso aos direitos socioassistenciais.Considerado a porta de entrada da política pública de assistência social, o PAIF atua no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, na prevenção de situações de risco e na promoção da inclusão social. O serviço também realiza orientação e acompanhamento para acesso a benefícios como o Cadastro Único (CadÚnico) e o Programa Bolsa Família.Entre as estratégias implementadas está a otimização do uso de dados e tecnologias, com mapeamento digital integrado para registro e acompanhamento das famílias atendidas, incluindo o georreferenciamento de territórios prioritários. A medida possibilita maior precisão na identificação das demandas e no planejamento das ações.A proposta também contempla a criação de painéis de indicadores para monitoramento da evolução dos atendimentos, oficinas e acolhidas coletivas, fortalecendo a gestão baseada em resultados. O serviço passa ainda por modernização com uso de tecnologias sociais e ferramentas digitais, aliadas a boas práticas de acolhimento e escuta qualificada, garantindo atendimento mais humanizado e eficiente.No eixo de fortalecimento de serviços e programas, o CRAS Oeste amplia a oferta de oficinas temáticas, em especial voltadas ao Programa Bolsa Família, com foco na orientação sobre direitos sociais. Também são intensificadas as acolhidas coletivas para integração de novos usuários e o trabalho de orientação sobre o CadÚnico, assegurando atualização cadastral e acesso regular aos benefícios. Além disso, garante um acompanhamento familiar com participação e ações efetivas no território em que as pessoas residem.A secretária da Assistência Social e Desenvolvimento Social, Meire Azevedo, destaca que o aprimoramento do PAIF representa um avanço na organização e na qualidade do serviço. “Nosso compromisso é fortalecer o atendimento às famílias com planejamento, tecnologia e sensibilidade. Estamos qualificando processos e equipes para garantir acolhimento, orientação e acompanhamento efetivos, sempre com foco na proteção social e na promoção de direitos.”O prefeito Jorge Seba ressalta que o investimento contínuo na área social reflete a prioridade da gestão no cuidado com as pessoas. “A Assistência Social tem papel fundamental na construção de uma cidade mais justa. Ao fortalecer o PAIF no CRAS Oeste, ampliamos o alcance das políticas públicas e asseguramos que as famílias tenham acesso aos serviços com organização, respeito e dignidade.”