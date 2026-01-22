Unidade móvel ficará instalada na Concha Acústica e atenderá mulheres encaminhadas pelas UBS e por demanda espontânea

publicado em 18/02/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Votuporanga receberá, entre os dias 2 e 14 de março, a carreta do programa Mulheres de Peito, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama. A ação conta com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Saúde.A vinda da carreta é fruto de uma articulação do prefeito Jorge Seba junto à Secretaria de Estado de Saúde para reduzir a fila de espera por esse tipo de atendimento.“Cuidar da saúde da mulher é uma prioridade permanente da nossa gestão. Trazer a carreta para Votuporanga significa ampliar o acesso ao exame e garantir que mais mulheres tenham a oportunidade de realizar a mamografia de forma gratuita e com qualidade”, aponta o prefeito Jorge Seba.A unidade móvel ficará estacionada na rua Amazonas, nas proximidades da Concha Acústica, e funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h, oferecendo exames gratuitos de mamografia.“A prevenção é a principal aliada no combate ao câncer de mama. Nosso trabalho é facilitar o acesso, orientar e acolher cada mulher, fortalecendo a rede de cuidado e acompanhamento no município”, destaca a secretária da Saúde, Ivonete Félix.O atendimento é destinado prioritariamente a mulheres de 50 a 69 anos, que podem realizar o exame apresentando apenas RG e Cartão SUS. Também serão atendidas mulheres de 35 a 49 anos e aquelas com 70 anos ou mais que apresentem fatores de risco, como histórico familiar, presença de nódulos, suspeitas clínicas, tabagismo ou obesidade. Nestes casos, é necessário apresentar, além do RG e Cartão SUS, o pedido médico do SUS.Os exames serão realizados mediante encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde e também por demanda espontânea, com distribuição diária de 50 senhas durante a semana e 25 aos sábados. A expectativa é de que 500 mulheres sejam atendidas pelo Programa.A mamografia é um exame de imagem semelhante a um raio-X, capaz de identificar alterações ainda em estágio inicial. O diagnóstico precoce amplia as chances de tratamento eficaz e recuperação.Criado pelo Governo do Estado, o programa Mulheres de Peito tem como objetivo ampliar o acesso à mamografia, conscientizar sobre a importância da prevenção e facilitar o início do tratamento, quando necessário.