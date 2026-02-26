Ação começa às 7h e integra as estratégias permanentes de combate ao mosquito no município

publicado em 27/02/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Dando continuidade às ações estratégicas de enfrentamento à dengue, o bairro Park Residencial Colinas recebe neste sábado (28), das 7h às 13h, mais um mutirão coordenado pela Secretaria Municipal da Saúde nas áreas de abrangência do Consultório Municipal “Dr. Joel Pereira dos Santos”.Durante a mobilização, agentes de saúde percorrerão os imóveis da região, realizando visitas domiciliares, orientando os moradores sobre medidas preventivas e atuando na eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A ação integra o cronograma permanente desenvolvido pela Prefeitura de Votuporanga, com atendimento programado também em outros bairros.A Vigilância Ambiental informa que todos os agentes estarão devidamente identificados com crachá e uniforme. A recomendação é que os moradores recebam as equipes e sigam as orientações repassadas durante as visitas.A secretária da Saúde, Ivonete Félix, reforça a necessidade de vigilância constante. “A dengue pode evoluir rapidamente para formas graves e até ser fatal. Não há espaço para descuido, especialmente na estação chuvosa, quando as condições favorecem a reprodução do mosquito”, afirmou.Neste ano, segundo boletim divulgado nesta sexta-feira (27/2) pela Secretaria da Saúde, o município contabiliza 80 casos confirmados da doença, além de outros 181 em investigação.O Boletim Epidemiológico pode ser acompanhado em tempo real pelo site oficial da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br) ou pelo aplicativo Conecta Votuporanga.Entre as principais orientações da Vigilância estão manter quintais livres de entulhos, eliminar recipientes que possam acumular água, como garrafas, pratos de vasos e sacolas plásticas, limpar calhas, manter caixas-d’água vedadas e aplicar detergente ou sabão em pó diluído nos ralos internos e externos. Também é fundamental lavar com frequência os bebedouros dos animais, utilizando água, bucha e sabão.