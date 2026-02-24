Foram realizadas 345 cirurgias de alta complexidade

Neurocirurgia na Santa Casa de Votuporanga. Foto: Santa Casa

O Complexo Santa Casa de Votuporanga celebra um marco histórico para a saúde regional. O serviço de Neurocirurgia completa seu primeiro ano de atividades (fevereiro de 2025 a janeiro de 2026), consolidando-se como uma referência em alta complexidade e humanização para o Noroeste Paulista.O que antes era um desafio logístico para pacientes que precisavam de cuidados neurológicos urgentes, hoje é uma realidade de pronto atendimento e tecnologia de ponta dentro da própria Instituição.O sucesso da Neurocirurgia na Santa Casa de Votuporanga é traduzido por números que impressionam e consolidam a instituição como um polo regional de saúde, alcançando pacientes de 45 municípios diferentes. Ao longo deste primeiro ano, o serviço registrou um intenso volume assistencial com 698 consultas especializadas e 517 internações, refletindo um fluxo constante de cuidado e monitoramento. No centro dessa operação, a precisão técnica resultou na realização de 345 cirurgias de alta complexidade , garantindo assistência especializada para um total de 526 pacientes distintos que encontraram no hospital uma nova chance de recomeço.Para além das estatísticas, o primeiro ano da Neurocirurgia é feito de relatos emocionantes. Pacientes que antes viam o futuro com incerteza encontraram na equipe da Santa Casa a técnica e o acolhimento necessários para superar diagnósticos graves.Anne Caroline da Silva Rinaldi foi uma das pacientes atendidas pela equipe. Ela conviveu desde 2017 com uma dor insuportável, que a impedia de viver e até mesmo de se sentar para as refeições. Após a cirurgia para tratamento de hérnia discal, realizada com microscópio cirúrgico de última geração pelo Dr. Luiz Antônio Teixeira Castelan, Anne já se recupera e vislumbra um futuro sem dor. “Eu fui muito bem acolhida, fui muito bem tratada por todos e agradecer, porque vocês mudaram a minha vida, vocês trouxeram uma qualidade de vida para mim que eu já não tinha mais. Eu não conseguia fazer uma coisa básica, que era sentar. Eu não conseguia sentar para fazer uma refeição com a minha família, não conseguia sentar para dar atenção para minha filha. Eu já não rendia mais no trabalho, porque em decorrência da dor, automaticamente eu deixei de exercer as minhas funções. Então, indiretamente isso me prejudicava e hoje eu já voltei a trabalhar. Tudo devo a vocês”, destacou. Anne, inclusive, foi a primeira paciente a utilizar o equipamento, adquirido graças ao resultado da Noite Premiada, com engajamento de toda comunidade.Com o sucesso deste primeiro ano, a Santa Casa de Votuporanga reafirma seu compromisso com a vida, investindo continuamente em equipes multidisciplinares e infraestrutura para que a Neurocirurgia continue sendo sinônimo de esperança e vida